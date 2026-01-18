Shark Khoa: Muốn vượt tôi các bạn trẻ phải làm 14 tiếng và đọc 6 quyển sách, dân "Threads City": Mắc gì phải vượt anh?

Mới đây trên MXH Threads, một bài đăng về Shark Lê Anh Khoa bất ngờ viral, trở thành đề tài thu hút nhiều sự quan tâm của netizen. Theo đó, bài đăng chia sẻ lại hình ảnh của Shark Khoa về phát ngôn nổi tiếng của anh trong quá khứ: “Tôi làm việc ngày 12 tiếng, tháng đọc 2 quyển sách, muốn vượt tôi các bạn trẻ phải làm 14 tiếng và đọc 6 quyển!”.

Bên cạnh đó, chủ nhân bài đăng cũng thể hiện quan điểm cá nhân rằng không đồng tình với cách nói này của nam doanh nhân. “Chủ top” bày tỏ, Shark Khoa đã bỏ qua điểm cốt lõi chính là điều kiện, xuất phát điểm khác nhau. Do đó bạn trẻ này cho rằng: “Vì sao phải vượt anh? Vượt anh hay vượt “điều kiện” mà gia đình anh mang lại cho anh?”.

Từ đây, mạng xã hội bất ngờ bùng nổ tranh cãi, bàn luận xoay quanh phát ngôn này của Shark Khoa.

Shark Khoa (Lê Đăng Khoa, SN 1983, TP.HCM) là cái tên không còn xa lạ trong giới khởi nghiệp. Anh nổi tiếng với biệt danh "Soái ca khởi nghiệp" trong chương trình "Thương vụ bạc tỷ" mùa đầu tiên. Shark Khoa từng du học Mỹ trở về rồi tiếp quản công ty phân bón của gia đình. Anh bắt đầu sự nghiệp với vị trí nhân viên kinh doanh, sau đó nỗ lực vươn lên vị trí giám đốc điều hành. Sau đó, Shark Khoa gây dựng sự nghiệp riêng, sở hữu nhiều công ty, startup,...

Được biết, câu nói này có trong một bài chia sẻ của Shark Khoa từ năm 2018 về kinh nghiệm làm việc, cạnh tranh trong môi trường khởi nghiệp. Tuy nhiên, phát ngôn này của Shark Khoa liên tục bị "đào lại", trở thành chủ đề tranh luận từ năm 2021, 2025 và cả hiện tại.

Shark Khoa cho rằng, thương trường là chiến trường, không có sự khác biệt và điều người trẻ cần là phải chuẩn bị tư duy cạnh tranh. Nếu như kinh nghiệm còn non thì phải biết nghiên cứu cho thật kỹ con đường của mình như thế nào. Trong lĩnh vực mình đang quan tâm, đang muốn khởi nghiệp có bao nhiêu tên tuổi lớn, họ thành công dựa trên cái gì, thế mạnh của họ là gì, điểm khác biệt của mình là gì, mình dùng cái gì để đấu lại được với họ.

"Một khi tụi em bước ra ngoài khởi nghiệp phải nhớ cạnh tranh với những người giống như anh. Anh hiện tại về điều kiện vật chất, mối quan hệ, kinh nghiệm, nền tảng mọi thứ đều hơn hẳn các em. Nhưng nếu như anh bây giờ đang làm việc 1 ngày 12 tiếng, 1 tháng anh đọc 2 quyển sách thì nếu các em muốn một ngày đẹp trời qua mặt được anh thì một ngày các em phải làm việc 14 tiếng, 1 tháng đọc 6 quyển sách", đầy đủ câu nói của Shark Khoa.

Song nhiều người cho rằng, nếu đặt trong bối cảnh phát ngôn, ai cũng hiểu Shark Khoa có ý tốt khi đưa ra lời khuyên cho người trẻ. Tuy nhiên, một số ý kiến lại thẳng thắn cho rằng, câu nói của Shark Khoa đang “phi thực tế” và không phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Không ít netizen thẳng thắn nhận định, phát ngôn của Shark Khoa đang đặt nỗ lực cá nhân vào một công thức quá đơn giản, trong khi thực tế của người trẻ hiện nay phức tạp hơn rất nhiều. Việc so sánh trực diện số giờ làm việc và số sách đọc giữa một doanh nhân đã có nền tảng vững chắc với những người mới chập chững khởi nghiệp bị cho là khập khiễng.

Nhiều ý kiến cho rằng, cùng là 14 tiếng làm việc và 6 cuốn sách mỗi tháng, nhưng hiệu quả giữa người có vốn, có mạng lưới quan hệ, có đội ngũ hỗ trợ và người vừa làm vừa lo tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt, thậm chí nợ nần là hoàn toàn khác nhau.

Trên thực tế, có không ít cũng đang làm việc 12 - 14 tiếng mỗi ngày trong nhiều năm liền, nhưng kết quả nhận lại vẫn rất khiêm tốn. Họ không thiếu nỗ lực, không thiếu sự chăm chỉ nhưng bị giới hạn bởi vị trí công việc, ngành nghề ít cơ hội thăng tiến, hoặc đơn giản là làm nhiều nhưng không có quyền quyết định.

Theo quan điểm này, làm việc nhiều hơn không đồng nghĩa với tiến nhanh hơn, nếu bản thân không được đặt vào đúng vai trò hoặc không có dư địa để bứt phá.

Bên cạnh đó, khái niệm “làm việc 14 tiếng mỗi ngày” cũng khiến nhiều người trẻ cảm thấy áp lực hơn là được truyền động lực.

Trong bối cảnh burnout, kiệt sức tinh thần đang trở thành vấn đề phổ biến, không ít người cho rằng thông điệp này vô tình cổ súy cho lối sống cày cuốc bất chấp, nơi sức khỏe và đời sống cá nhân bị đặt xuống hàng thứ yếu. Với nhóm ý kiến này, lời khuyên dù xuất phát từ thiện chí nhưng nếu không đi kèm sự thấu hiểu về bối cảnh xã hội hiện tại, rất dễ trở thành một lời nhắc khiến người trẻ tự trách bản thân chưa thành công là vì chưa đủ cố gắng.

- “Có chắc chỉ cần làm gấp 4 và đọc nhiều hơn thì sẽ thành công hơn không? Nhiều người lao động vẫn đang làm gấp 4 để có mức sống tối thiểu, nếu muốn họ tiếp tục có thể đọc sách nhiều hơn cộng thêm chi phí và thời gian thì chắc chắn phải có thêm đặc quyền rồi. Nên việc xuất thân của Shark Khoa cũng là một phần trong thành công sẵn rồi”. - “Phấn đấu và phấn đấu như thế nào, phấn đấu cho cái gì đều là những chuyện khác nhau. Đáng nói là việc lấy mình ra làm tiêu chuẩn, làm cột mốc và mục tiêu nó đã là 1 sự thao túng. Quan điểm này mình thấy phi thực tế lắm”. - “Mình không ủng hộ việc tăng ca hay làm nhiều thời gian. Làm việc hiệu quả là hiệu suất công việc cao nhưng thời gian làm việc thấp, thời gian để tận hưởng nhiều. Việc học và nâng cao kiến thức là cần thiết nhưng không đồng nghĩa 1 tháng đọc thêm vài cuốn sách, quan trọng là sách gì, phù hợp không, cái họ thiếu là kỹ năng gì chứ không phải tất cả mọi người đều nên vùi đầu vào sách”. - “Điều quan trọng vẫn là chất lượng công việc và kinh nghiệm bạn thu lại được, chứ không phải cứ bỏ thật nhiều thời gian mới là cách”.

Ngược lại, nhiều người cho rằng tranh cãi đang bị đẩy đi quá xa so với ý nghĩa ban đầu của câu nói. Theo họ, Shark Khoa không hề phủ nhận lợi thế về điều kiện của bản thân, thậm chí còn nói rất rõ rằng mình hơn người trẻ về vật chất, mối quan hệ và kinh nghiệm. Vì vậy, việc yêu cầu người trẻ phải nỗ lực nhiều hơn được xem là một cách nói thẳng, phản ánh đúng sự khắc nghiệt của thương trường.

Nhóm ý kiến này cho rằng các con số 12 hay 14 tiếng, 2 hay 6 cuốn sách chỉ mang tính ẩn dụ cho tinh thần phải vượt chuẩn thông thường, chứ không phải lời kêu gọi lao động kiệt quệ hay áp dụng cứng nhắc.

Một số người còn cho rằng việc tập trung quá nhiều vào yếu tố gia đình và nền tảng dễ khiến người trẻ rơi vào tâm lý đổ lỗi cho hoàn cảnh. Theo họ, thừa nhận sự bất công là cần thiết, nhưng dừng lại ở đó thì không giúp thay đổi kết quả. Trong bối cảnh khởi nghiệp đầy đào thải, lời khuyên của Shark Khoa được xem như một “cú chạm thực tế”, nhắc rằng con đường đi lên chưa bao giờ dễ dàng.

