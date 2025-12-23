Shark Hưng chính thức lên tiếng sau hàng loạt tin đồn

Sáng 23/12, trên trang Facebook cá nhân, ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) đã có những dòng trạng thái liên quan đến những tin đồn gần đây.

Bài viết nêu rõ: “Trong những ngày gần đây, xuất hiện một số thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cá nhân tôi.Những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Mong mọi người tiếp cận thông tin một cách thấu đáo và từ các nguồn phát ngôn chính thống”.

Thêm vào đó, ông Hưng cũng cho biết những hoạt động về đầu tư khởi nghiệp mà MXH nhắc tới là do cá nhân ông thực hiện, và đồng thời khẳng định các hoạt động này không có bất kỳ mối liên hệ nào – về pháp lý, tài chính hay vận hành – với Cen Land, nơi ông hiện đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

“Tôi hiểu rằng trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bị diễn giải thiếu đầy đủ có thể gây ảnh hưởng tâm lý cho nhà đầu tư và cổ đông. Chính vì vậy, tôi lựa chọn lên tiếng sớm để làm rõ ranh giới thông tin, tránh những hiểu nhầm không đáng có. ﻿Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của mọi người”, Shark Hưng chia sẻ.

Dòng trạng thái của Shark Hưng nhanh chóng được quan tâm. Chỉ khoảng 40 phút sau khi đăng, đã có đến 1,1 nghìn lượt tương tác cùng 14 lượt chia sẻ.

Dòng trạng thái của Shark Hưng sáng ngày 23/12.

﻿Theo tìm hiểu, ông Phạm Thanh Hưng là Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land - mã: CRE). Ông được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam, và gắn liền với tên gọi Shark Hưng.

Tại Cen Land, ông Hưng đang sở hữu trực tiếp 15,6 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ 3,36%. Bên cạnh chức vụ tại CRE, Shark Hưng còn đang đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập tại Hyra Holdings - công ty hoạt động trong lĩnh vực blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hyra Holdings được thành lập năm 2021, tập trung phát triển các dự án công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực AI và blockchain. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Hyra Holdings thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hưng làm Thành viên HĐQT độc lập.

Trên thị trường chứng khoán, CRE chốt phiên 22/12 ở mức 8.310 đồng/cổ phiếu, giảm 6,52% và có thời điểm chạm giá sàn trong phiên. Thanh khoản đạt 1,7 triệu đơn vị, gấp hơn 5 lần các phiên liền trước. So với đầu tháng 12-2025, cổ phiếu này đã mất hơn 14% giá trị. Tính trong 10 phiên giao dịch gần đây nhất, CRE có đến 7 phiên giảm điểm, chỉ 1 phiên tăng, và 2 phiên đóng cửa ở tham chiếu.

Về tình hình kinh doanh, Cen Land dường như đang hụt hơi sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Sau khi đạt đỉnh lợi nhuận 450 tỷ đồng vào năm 2021, các chỉ số của công ty liên tục lao dốc. Năm 2023, lợi nhuận Cen Land giảm mạnh về quanh mức 2 tỷ đồng, con số năm 2024 đạt gần 42 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Cen Land ghi nhận doanh thu 883 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 64 tỷ đồng.