Shark Bình và Phương Oanh hiện tại

Chồng là doanh nhân nổi tiếng còn vợ là diễn viên phim Việt giờ vàng, vợ chồng Shark Bình - Phương Oanh luôn được công chúng quan tâm. Trong 2 năm qua, cặp đôi đã trải qua nhiều cột mốc quan trọng như lễ ăn hỏi ấm cúng ở quê nhà, hoãn cưới vì mang thai đôi đến chào đón cặp song sinh chào đời,...

Suốt thời gian đó, Shark Bình và Phương Oanh vẫn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường, công việc trên các tài khoản MXH.

Shark Bình - Phương Oanh

Nguyên tắc không can thiệp vào thế giới riêng của nhau

Những ngày gần đây, Shark Bình vướng ồn liên quan đến vấn đề đầu tư. Trên tài khoản cá nhân và fanpage, vị doanh nhân thường xuyên đăng status liên quan đến AntEX - một dự án đầu tư tài sản số. Shark Bình khẳng định mình bị lừa trong thương vụ này và liên tục đòi đối chất ầm ĩ.

Hiện tại chưa biết khi nào sự việc này sẽ ngã ngũ nhưng Phương Oanh cũng được cư dân mạng gọi tên, nhiều người tìm đến tài khoản của cô và để lại bình luận về Shark Bình cũng như hôn nhân của cặp đôi.

Song, nữ chính Quỳnh Búp Bê không có bất cứ phản hồi nào mà chia sẻ một vài bài đăng từ tài khoản của chồng.

Hình ảnh gần nhất của Phương Oanh

Một bài viết của Shark Bình được Phương Oanh chia sẻ

Trong chia sẻ với chúng tôi vào đầu năm 2023, cô cho biết cả 2 đã thiết lập nguyên tắc từ khi còn yêu là không can thiệp vào quyết định của đối phương trong thế giới riêng của người đó. Bởi lẽ cả hai đến từ 2 thế giới hoàn toàn khác nhau:

“Nhưng cũng bởi là hai thế giới khác nhau nên sau cùng chúng tôi chỉ có thể lắng nghe, ủng hộ để đồng tình thôi chứ không thể can thiệp. Bởi chỉ người trong thế giới đó mới biết họ cần làm gì là đúng đắn, là phù hợp, khiến họ thoải mái nhất. Mọi lời của Oanh hay của anh, ngoài việc ủng hộ và là động lực để giúp nhau tốt hơn mỗi ngày ra, thì không ảnh hưởng đến công việc của người kia. Đó là nguyên tắc không can thiệp vào quyết định của nhau trong thế giới riêng của mỗi người”.

Thậm chí, Phương Oanh cũng khẳng định mình không can thiệp vào chuyện kinh doanh của chồng và ngược lại không nhờ chồng giúp sức cho sự nghiệp của mình. Thay vào đó cả 2 coi nhau như là nguồn động lực.

“Tôi có một nguyên tắc đó là không can thiệp vào chuyện kinh doanh của anh ấy, sẽ không nhờ cậy đến anh ấy giúp sức cho công việc của mình. Anh ấy là nhà đầu tư mà, mình nhận đầu tư của anh ấy thì quá dễ dàng. Với Oanh, sự nghiệp của Oanh phải do chính tay mình làm nên như trước nay vẫn vậy. Dù có thể xước xát, có thể vấp ngã nhưng mình vẫn phải là người tự giải quyết. Chính những vấp váp, sóng gió ấy là bài học vô giá để mình làm tốt hơn ở những bước tiếp theo. Thành hay bại phải là do mình thì sự nghiệp mới là của mình” - phu nhân Chủ tịch NextTech nói.

Không ngại thể hiện tình cảm từ trên MXH đến ngoài đời

Ngay trước vụ ồn ào của chồng diễn ra, nhân dịp sinh nhật Shark Bình, Phương Oanh đã tổ chức tiệc riêng tư với khách mời là gia đình, người thân, bạn bè và đối tác thân thiết của chồng. Cũng tại buổi tiệc này có sự xuất hiện của 2 con lớn Shark Bình là Jin và May. Cả hai thoải mái lên sân khấu chụp ảnh, tương tác thân mật với Shark Bình và Phương Oanh.

Vợ chồng Shark Bình trong tiệc sinh nhật của nam doanh nhân

Về phần Phương Oanh, sau khi 2 con cứng cáp và đi học, cô đã nhanh chóng quay trở lại công việc, tham gia gameshow và đóng phim. Cô đang gây chú ý khi đang lên sóng trên phim Việt giờ vàng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Nhưng chính công việc bận rộn, vừa cân đối chăm sóc con cái lẫn thời gian cá nhân nên Phương Oanh ít có thời gian vào bếp hơn. Nhiều hôm vừa đi đánh pickleball về, Phương Oanh mặc nguyên cả đồ tập vào bếp nấu cơm.

Trong khi đó Shark Bình cũng không ngại thể hiện tình cảm dành cho vợ. Trên các tài khoản MXH của cặp đôi, không khó bắt gặp cảnh vị doanh nhân vào tận phần bình luận để trêu vợ, cho thấy một đời sống hôn nhân vừa vui nhộn, vừa gắn bó. Ở đời thường, cặp đôi và 2 con có những chuyến du lịch trong nước, ngoài nước và đều được cập nhật trên MXH.

Shark Bình rất chăm tương tác phía dưới bài đăng của vợ

Cặp đôi thể hiện tình cảm trong một chuyến du lịch

Ngoài ra, vợ chồng cũng phải đối mặt với một số tin đồn đời tư, chẳng hạn việc Shark Bình chu cấp cho vợ 1 tỷ đồng tiêu vặt mỗi tháng. Phương Oanh đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Cô cho rằng việc dựng chuyện dễ khiến dư luận hiểu sai, gây áp lực không đáng có cho gia đình.

Từ khi mới chớm hẹn hò đến lúc đã 2 mặt con: 3 năm sóng gió!

Shark Bình và diễn viên Phương Oanh chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. Thời điểm đó, dư luận dậy sóng khi cho rằng nam doanh nhân vẫn chưa hoàn tất ly hôn với vợ cũ. Những tranh cãi gay gắt khiến chuyện tình của cặp đôi liên tục bị soi xét, thậm chí Phương Oanh còn phải đối diện với nhiều chỉ trích, công kích trên mạng xã hội.

Cũng trong chia sẻ với chúng tôi vào đầu năm 2023, Phương Oanh tâm sự về nửa kia của mình: “Tôi đã có được một tình yêu đậm sâu, một người đặc biệt luôn luôn bảo vệ mình từ ngày đầu tiên... Anh ấy là người hiểu Oanh nhất, bởi có nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới cảm nhận rõ. Người ấy sẵn sàng đứng lên bảo vệ mình dù có phải nhận về hiểu lầm, chỉ trích. Chỉ có anh ấy là người cảm nhận được rõ nhất những gì mà anh và Oanh dành cho nhau”.

Đến tháng 6/2023, Shark Bình và Phương Oanh chính thức đăng ký kết hôn tại Hà Nam (cũ, nay là Ninh Bình) - quê nhà của nữ diễn viên. Không lâu sau đó, hai người tổ chức lễ ăn hỏi ấm cúng với sự góp mặt của gia đình hai bên.

Ban đầu, cặp đôi dự định tổ chức hôn lễ trọng thể để đánh dấu bước ngoặt cuộc đời. Tuy nhiên, kế hoạch phải hoãn lại khi Phương Oanh mang thai đôi và bị ốm nghén nặng. Cô thừa nhận muốn tập trung chăm sóc sức khỏe, chờ đến khi các con cứng cáp mới tính đến chuyện làm đám cưới rình rang.

Cặp đôi trong đám hỏi

Tháng 5/2024, Phương Oanh hạ sinh cặp song sinh một trai, đặt tên thân mật là Jimmy và Jenny. Nhiều người khẳng định sự ra đời của hai con đã mang đến niềm hạnh phúc lớn, giúp cuộc hôn nhân của Shark Bình - Phương Oanh thêm gắn kết.

Trong thời gian thai nghén đến lúc mới sinh em bé, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút trên MXH với những clip nấu ăn ngon lành. Cư dân mạng còn nói đùa rằng nếu không biết hôm nay ăn gì thì cứ vào kênh của Phương Oanh xem tham khảo.

Về phần mình, Shark Bình cũng hết mực quan tâm, đồng hành cùng vợ, không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng. Phương Oanh cũng giữ quan hệ hòa thuận với con riêng của chồng và được mẹ chồng yêu thương.

