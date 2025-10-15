Shark Bình tự đẩy mình vào đường cùng

Chiều 14/10, thông tin Shark Bình (tên thật là Nguyễn Hoà Bình, sinh năm 1981) bị khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng nhận được sự chú ý từ công chúng.

Thông tin từ cơ quan chức năng, các quyết định tố tụng được thực thi từ ngày 10/10.

Ông Nguyễn Hoà Bình tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Về vụ việc liên quan đến AntEx, Shark Bình cùng một số đối tượng góp 5 tỷ đồng (trong đó cá nhân ông Bình góp 2 tỷ) để phát triển dự án tiền số Antex nhằm huy động vốn cho dự án VNDT và ví điện tử VNDT, dù chưa hoàn thiện. Nhóm này thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để điều hành dự án.

Từ 8 - 11/2021, họ phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (~117 tỷ đồng). Sau đó, Shark Bình lợi dụng uy tín cá nhân quảng bá dự án qua “Quỹ Next100 Blockchain” nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Tuy nhiên, dự án không triển khai đúng cam kết, nhóm của Bình đã rút tiền từ ví tổng, chuyển cho cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech để chiếm đoạt tiền đầu tư. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa, tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 ô tô và nhiều tài liệu liên quan.

Công thức rút ruột dự án tài sản số này từng được chính Shark Bình phân tích trong livestream vào ngày 26/9 - chỉ 2 tuần trước khi bị khởi tố.

Shark Bình trong livestream ngày 26/9

Theo Shark Bình, từ bản chất ngành blockchain và tiền mã hóa, đa số dự án thất bại vì thiếu tính ứng dụng và mô hình khởi nghiệp ngược đời.

Ông Bình chỉ ra sự khác biệt rằng khởi nghiệp truyền thống phải tạo ra giá trị và lợi nhuận trước khi gọi vốn, trong khi dự án tiền mã hóa lại “bán công ty trước, làm sau”, dễ dẫn đến tha hóa, rút ruột, tham nhũng khi có quá nhiều tiền ngay từ đầu.

"Bản chất của startup, Shark vẫn nói ở trên các chương trình là phải thiếu thốn, là phải ít tiền. Là phải chắt bóp, tiết kiệm thì mới sáng tạo, thì mới làm ra được các giá trị mà xã hội cần” - Shark Bình nói.

Khi quy tắc này bị phá vỡ, hệ quả là không thể tránh khỏi. Ông nói: “Mấy ông mà chưa chi ông đã gọi được một đống vốn rồi xong là ông bắt đầu hư. Shark nói không có câu nào sai cả. Đấy là trải nghiệm. Là bắt đầu hư".

Sự "hư" này, theo Shark Bình, biểu hiện qua nhiều hành vi tiêu cực: "Bắt đầu hư bắt đầu đi vung tiền, tuyển nhiều dev rồi, thậm chí tham nhũng, thậm chí có nhiều trò rút ruột”. Ông Bình nhấn mạnh rằng việc "rút ruột trong lĩnh vực crypto, blockchain này dễ”.

Đỉnh điểm của rủi ro, theo Shark Bình, là một hiện tượng mà ông gọi là "tự hack", một kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Ông mô tả chi tiết: "Thi thoảng có một dự án thông báo tôi bị hack. Tôi đã gọi được mấy chục triệu đô vốn. 1 - 2 năm sau, tôi bị hack. Nó lấy sạch cái kho coin của tôi rồi. Thế thôi, huề cả làng".

Trong livestream đó, Shark Bình kết luận, đây là rủi ro mang tính hệ thống của ngành tiền mã hóa và là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư, startup khi bước vào lĩnh vực này.

Khi tất cả sự thật được phơi bày, đối chiếu tất cả chia sẻ, người dùng MXH cảm thấy "rùng mình" vì gần như Shark Bình đã nói thật, nói thẳng tất cả những gì mình đã làm trong livestream, chỉ 2 tuần trước khi bị bắt. Có lẽ chính Shark Bình ở thời điểm đưa ra những phát ngôn ngông, kích war này cũng không lường trước được chính mình đang châm ngòi cho cơn bão về sau của chính mình, và kết cuộc là điều ai cũng đã thấy.

