Shark Bình nói gì khi bị bắt?

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội đã chính thức công bố thông tin liên quan vụ án của ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình, 44 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Ông Bình và 9 đồng phạm bị khởi tố về 2 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại cơ quan điều tra, ông Bình nói: “Trong quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, bản thân tôi cũng nhận thức được hành vi sai phạm của mình. Tôi cam kết khắc phục với các nhà đầu tư đầu tư vào tài sản số Antex mà bị thiệt hại”, theo nguồn tin trên báo VnExpress.

Trước đó, những thông tin liên quan đến dự án đồng tiền số Antex của ông Bình đã gây xôn xao mạng xã hội. Trên trang cá nhân, ông Bình có nhiều bài đăng liên quan đến dự án này.

Ông Bình đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình trong quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Báo VietNamNet dẫn thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhận được nhiều phản ánh về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex” do ông Bình khởi xướng. Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định, ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech, có địa chỉ tại Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

Khoảng tháng 5/2021, ông này cùng một số người có chuyên môn, hiểu biết về tiền số đã thống nhất góp vốn xây dựng, phát triển dự án đồng tiền số Antex (được lưu giữ trên ví điện tử Binance) với mục đích bán ra thị trường, kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng các dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT” trong tương lai. Trên thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án VNDT như đã công bố.

Mặc dù dự án triển khai không đúng lộ trình, nhưng ông Bình và các cổ đông của NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân của một số người trong nhóm, sau đó quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, một phần tiền còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Thông tin ông Nguyễn Hòa Bình bị bắt gây chấn động dư luận.

Từ tháng 8/2021 đến 11/2021, nhóm của ông Bình đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Ngoài vụ án trên, mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS NextLand, giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, người đại diện pháp luật. Ông này còn chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy và Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Shark Bình sau đó đã chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng so với giá thực tế, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Công an TP Hà Nội hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm liên quan đến những công ty thành viên trong hệ sinh thái NextTech. Thông tin về sự việc được dư luận đặc biệt quan tâm.