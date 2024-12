Shark Bình: "Những người càng trẻ, càng nghèo thì càng hay tin vào may mắn"

Chủ tịch NextTech Nguyễn Hòa Bình.

Phát biểu trên được Shark Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch Tập đoàn NextTech chia sẻ trong một video đăng trên fanpage chương trình Shark Tank Việt Nam mới đây, xoay quanh vấn đề về mối liên hệ giữa may mắn và thành công.

“ Đừng tin mấy người đã thành công lên báo chí, truyền hình và nói rằng họ thành công nhờ may mắn. Chắc họ không muốn chia sẻ bí quyết thôi. Còn thực sự những người thành công, tất nhiên cũng có tỷ lệ gặp may, nhưng để tìm được may mắn đó họ đã rất nỗ lực và tìm thấy long mạch của cuộc đời mình ”, Shark Bình nêu quan điểm.

“ Hồi cấp 2, cấp 3 và những năm đầu đại học, tôi rất thích đi cầu may, đặc biệt là trước các kỳ thi. Tôi cầu mình trúng tủ, được điểm cao, qua môn, trúng học bổng. Về sau ngẫm lại, tôi thấy đa số những lần xin như thế đều không thành công.

Hóa ra những người càng trẻ, càng nghèo thì càng hay tin vào may mắn. Việc mình đi cầu điều gì đó từ các thế lực siêu nhiên thể hiện sự thiếu tự tin vào năng lực bản thân ”, Chủ tịch NextTech chia sẻ.

Để chứng minh quan điểm của mình, Shark Bình dẫn lại hai câu chuyện.

Câu chuyện thứ nhất là một người đàn ông trúng xổ số tới 14 lần tại Mỹ và Úc cách đây vài chục năm. Việc trúng xổ số nghe có vẻ rất may mắn, nhưng trên thực tế người đàn ông này là nhà toán học.

Cùng với các cộng sự, ông đã tìm ra được công thức để mua bao vây những con số có xác suất trúng giải cao nhất. Vì người đàn ông này mà các công ty xổ số tại Mỹ và Úc đã phải thay đổi luật chơi rất nhiều lần.

Câu chuyện thứ hai liên quan đến thuật ngữ “hole in one” trong môn golf. Shark Bình cho biết rằng thông thường cần 3-4 gậy mới có thể đánh được bóng vào lỗ, nhưng “hole in one” nghĩa là đánh một quả phát bóng đã trúng, điều tưởng như rất may mắn.

Tuy nhiên, xác suất đạt được “hole in one” ở các tay golf chuyên nghiệp cao hơn rất nhiều so với dân nghiệp dư. Lý do là những người có trình độ cao biết cách tính toán hướng gió, độ dốc của lỗ… để có thể đánh thẳng bóng vào.

“ Từ hai câu chuyện này, tôi cho rằng tất cả những người gặp may mắn trong cuộc đời và thành công không phải hoàn toàn nhờ may mắn, mà do họ đã nỗ lực, luyện tập rất nhiều trong công việc, tìm tòi, sáng tạo và vật lộn với nó. Nhờ vậy, họ tăng được xác suất gặp may mắn, tìm được long mạch của cuộc đời mình.

Có những người thành công hoàn toàn nhờ may mắn, ví dụ như tình cờ trúng số hoặc có nhà trong ngõ, nhưng “sốt đất” nên bán lại và thu về nhiều tiền. Tuy nhiên, việc giàu xổi như vậy nếu có cũng rất ít, hoặc nghèo lại rất nhanh.

May mắn ở đâu đó ngoài kia không có chân để tự tìm đến chúng ta, mà chúng ta phải chạy đi tìm may mắn. Khi bạn nỗ lực để có kiến thức chuyên sâu nhất trong ngành của mình, thì cơ hội đón bắt, chặn đường được may mắn sẽ cao hơn rất nhiều so với việc ngồi há miệng chờ sung, chờ thần may mắn tìm đến ”, Shark Bình kết luận.