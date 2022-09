Shakhtar mang lại “nguồn sáng” cho bóng đá Ukraine

Bóng đá Ukraine hiện chỉ mới thi đấu 3 trận ở giải quốc nội mùa này kể từ khi giải nối lại sau hơn 6 tháng bị đình hoãn hoàn toàn vì cuộc chiến quân sự mà Nga phát động. Shakhtar Donetsk - đội giành suất vào thẳng vòng bảng Champions League nhờ có vị trí đầu đầu tiên tại giải vô địch quốc gia ở thời điểm bị đình hoãn - cũng khởi đầu chiến dịch châu Âu không thuận lợi khi đến Đức với một đội hình suy yếu.

Tuy nhiên, 2 bàn thắng của tân binh Marian Shved, cùng những pha lập công muộn của tiền vệ Mykhaylo Mudryk và cầu thủ dự bị Lassina Traore đã đánh bại Leipzig, đội đã lọt vào bán kết Champions League năm 2020. “Tôi không thể ngờ, thậm chí trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình, lại có một trận đấu với 4 bàn thắng cho chúng tôi”, đội trưởng Shakhtar Taras Stepanenko chia sẻ sau trận.

Các bàn thắng của Shakhtar chỉ đến từ tổng cộng 5 nỗ lực dứt điểm, bắt đầu ở phút 16 khi một sai lầm tồi tệ của thủ môn Leipzig, Peter Gulacsi bên ngoài vòng cấm và để Marian Shved có cơ hội dứt điểm vào lưới trống mở tỷ số. Leipzig dù san bằng tỷ số nhờ công hậu vệ người Pháp, Mohamed Simakan ở phút 57. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó một phút, Marian Shved đã khôi phục lại lợi thế dẫn trước cho đội khách sau nỗ lực dốc bóng tốc độ và kiến tạo của Mudryk.

Mykhaylo Mudryk (giữa) sắm vai người hùng cho đội khách.

Phút 76, tiền vệ Mudryk đã cho thấy lý do tại sao anh là mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal trong mùa hè này, khi đột phá khéo léo và tung cú sút chéo góc gia tăng cách biệt.

Đến phút 85, vẫn là Mudryk kiến tạo cho Lassina Traore - tiền đạo của Burkina Faso hiện là một trong số ít những người không phải là người Ukraine trong đội hình - ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1.

Với chiến thắng này, Shakhtar vươn lên dẫn đầu bảng F nhờ hơn về hiệu số so với đương kim vô địch Real Madrid - đội vốn thắng 3-0 tại Celtic. Ở lượt đấu tới ngày 14-9, Shakhtar chơi trận “sân nhà” đầu tiên tại Stadion Wojska Polskiego (Warsaw, Ba Lan). Shakhtar phải mượn sân đấu của CLB Legia Warsaw vì các trận đấu ở giải châu Âu hiện không thể diễn ra ở Ukraine vì lý do an ninh.