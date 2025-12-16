.t1 { text-align: justify; }

Căn cứ vào hình ảnh thu được tại hiện trường, hai đầu đạn gây cháy nổ mạnh loại BST-52 nặng 50 kg đang được lắp đặt trên máy bay không người lái cảm tử Geran-2.

Hiệu ứng nổ mạnh của các đầu đạn này đến từ đặc tính của thuốc nổ chính, trong khi hiệu ứng gây cháy đạt được nhờ vào các khối thuốc phóng của các bộ phận kín và thuốc phóng gây cháy được đặt trong khoang chứa.

Đường kính của đầu đạn BST-52 là 300 mm, và chiều dài lên tới 394 mm. Thành phần chính của chất nổ là chất nổ mạnh dạng plastisol, bao gồm octogen, bari perclorat, bột nhôm và etylen glycol dinitrat.

Khối lượng thuốc nổ đạt 35,4 kg, và quá trình kích nổ được thực hiện bằng ngòi nổ điện tử "Kiểu 493M" đặt ở đáy.

Máy bay không người lái cảm tử Geran-2 trang bị hai đầu đạn song song.

Một nguồn tin chuyên môn khác - Kênh telegram có tên "Đại tá Bộ Tổng tham mưu" - làm rõ rằng việc sử dụng đầu đạn kép trên máy bay không người lái loại Geran-2 của Nga đã được thực hiện trong khoảng một năm nay.

Đồng thời, các nhà phát triển của Geran-2 đã chọn một cách tiếp cận khác: thay vì tạo ra một đầu đạn kép tích hợp mới, họ đã lắp đặt hai đầu đạn sản xuất sẵn, được tích hợp hàng loạt lên máy bay không người lái cùng một lúc.

Vào tháng 10, giới truyền thông đã biết được rằng Nga vừa hoàn thiện một phiên bản cải tiến mới của đầu đạn dành cho máy bay không người lái cảm tử Shahed (Geran-2) - lần này họ sử dụng hỗn hợp chất lỏng gây cháy.

Đầu đạn vừa được tìm thấy không có tên gọi chính thức, nhưng nó chứa đầy hỗn hợp chất lỏng dễ cháy có màu nâu đỏ, có lẽ là napalm để mang lại sức sát thương cao hơn.