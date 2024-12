Sex and the City không phù hợp với xã hội ngày nay

(Ảnh: HBO)

Sex and the City có thể coi là một trong những series thành công nhất trong lịch sử truyền hình của thế giới. Theo danh sách được trang SR công bố trong tháng 6 vừa qua thì "Game Of Thrones" và "Sex and the City" lần lượt đứng vị trí thứ 1 và 2 trong BXH 15 chương trình HBO nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Theo đánh giá của SR, Sex and the City trở nên nổi tiếng vì đây là chương trình mà khán giả có thể sống gián tiếp thông qua các nhân vật trong phim. Loạt phim kể về bốn người phụ nữ có lối sống cực kỳ thời trang, phong cách, phóng khoáng ở New York. Họ thường đến những câu lạc bộ và tham gia những bữa tiệc sang trọng nhất, mặc quần áo hàng hiệu và có sự kết nối xuyên vũ trụ. Tuy nhiên, các nhân vật chính là lý do khiến mọi người yêu thích bộ phim vì bốn người bạn này và những mối tình lãng mạn khác nhau của họ luôn mang tính giải trí.

Sex and the City cũng được đánh giá chính là chương trình quan trọng trong việc đưa HBO trở thành một mạng lưới đáng xem với những chương trình dành cho người trưởng thành hơn so với những chương trình được xem trên truyền hình mạng khác. Theo báo cáo, loạt phim này có phần tiếp theo thành công nhất so với bất kỳ chương trình truyền hình nào từ trước đến nay. Cụ thể, bộ phim Sex and the City năm 2008 kiếm được 418 triệu USD trên toàn thế giới và thậm chí còn có phần tiếp theo vào năm 2010. 25 năm sau khi tập đầu tiên phát sóng, sự nổi tiếng của Sex and the City vẫn chưa thuyên giảm khi với việc ngoại truyện And Just Like That của phim đã được sản xuất. Mùa 3 của phần này hiện đang được thực hiện.

Tuy nhiên, theo Sarah Jessica Parker, Sex and the City thành công như vậy bởi nó được ra đời vào 26 năm trước. Nếu ở xã hội ngày nay với sự phát triển như bây giờ, bộ phim sẽ khó có được những thành tích như vậy.

Sarah thừa nhận rằng Sex and the City chắc chắn là một chương trình truyền hình mang tính biểu tượng, nhưng thời điểm được chú ý của nó cũng đã qua rồi. Cô nói: "Bạn không thể làm được điều đó ngày nay". Theo Sarah, thời điểm Sex and the City xuất hiện, màn ảnh không có những nội dung đa dạng như bây giờ.

Trong Sex and the City, Sarah thể hiện nhân vật Carrie Bradshaw - nhân vật chính và cũng là người kể chuyện của bộ phim. Vai diễn Carrie có một cuộc sống mà ít ai có thể mơ ước. Với lối sống đầy khát vọng, đây có lẽ là lý do tại sao Carrie Bradshaw là một nhân vật hấp dẫn và được nhiều phụ nữ mơ ước mình trở thành. Nhân vật Carrie của Sex and the City cũng được đánh giá là một trong những nhân vật văn hóa đại chúng lớn nhất thế kỷ 21.