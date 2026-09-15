HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sét đánh tử vong ngư dân đang đánh cá cách bờ khoảng 1 hải lý

Hoàng Nam
|

TPO - Đang cùng bạn thuyền đánh bắt cá trên vùng biển gần bờ, một ngư dân ở xã Nam Trạch (Quảng Trị) không may bị sét đánh trúng, tử vong.

Chiều tối 15/9, lãnh đạo xã Nam Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một ngư dân tử vong khi đang đánh bắt cá trên biển.

- Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân được bạn thuyền đưa về bờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1985) cùng bạn thuyền là anh Nguyên Công Xoan (sinh năm 1982) sử dụng thuyền bơ nan ra biển đánh cá.

Khi thuyền đang hoạt động tại khu vực cách bờ khoảng 1 hải lý thì gặp giông, sét. Trong lúc thời tiết diễn biến xấu, anh T. không may bị sét đánh trúng và tử vong, còn anh Xoan bị rơi xuống nước, may mắn thoát chết.

Ngay sau sự việc, anh Xoan điều khiển thuyền đưa nạn nhân trở vào bờ và trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Nam Trạch, Công an xã cùng lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị sét đánh và sau đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Theo trưởng thôn Nhân Trạch, anh T. đã lập gia đình và có 4 người con. Chính quyền địa phương đang phối hợp thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sau sự việc đau lòng.

Vụ 2 nữ sinh lớp 9 đi xe máy bị tai nạn, 1 người tử vong: Mải chỉnh dép nên tự ngã
Tags

ngư dân

sét đánh

Quảng Trị

đánh cá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại