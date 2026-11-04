Sếp TikTok Shop: 80% người dùng Trung Quốc quan tâm đến các sản phẩm quốc tế, trong đó có Việt Nam

Đại diện của TikTok Shop cho biết Trung Quốc và Hoa Kỳ đang là 2 thị trường lớn mà doanh nghiệp Việt có thể khai thác qua kênh thương mại điện tử.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội và Hợp tác chiến lược TikTok Shop

Sáng 4/11, tại Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026, bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội và Hợp tác chiến lược TikTok Shop đã có chia sẻ giúp doanh nghiệp Việt xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

Bà cho biết hiện nay, hai thị trường lớn mà nền tảng tập trung trong giai đoạn này là Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Đối với Hoa Kỳ, đây là thị trường có sức tiêu thụ rất lớn. Hiện TikTok Shop tại Mỹ có hơn 200 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Năm 2025, GMV của TikTok Shop Mỹ tăng trưởng 80% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức tăng trưởng và tiềm năng rất lớn tại thị trường này.

Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường tỷ dân, nơi thương mại điện tử đã trở nên phổ biến, đặc biệt với mô hình livestream commerce thông qua livestream và video ngắn.

Theo các báo cáo thị trường, quy mô thương mại qua livestream tại Trung Quốc đạt hơn 6.000 tỷ nhân dân tệ. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy hơn 80% người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm đến các sản phẩm đến từ thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.

“Chúng tôi nhận thấy đây là hai thị trường lớn, có mức độ phổ biến cao của mô hình thương mại điện tử khám phá thông qua video ngắn và livestream. Hình thức này giúp người tiêu dùng tiếp cận, khám phá sản phẩm thông qua nội dung, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp phát triển thương hiệu”, bà Tân cho biết.

Đại diện nền tảng cho biết thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ dành cho các tập đoàn lớn mà còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

TikTok Shop hiện cũng đang làm việc với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, bên cạnh các tập đoàn lớn trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) như Vifon, Nutifood và một số doanh nghiệp khác.

Nhiều SME cũng đang kinh doanh các mặt hàng thuộc những thị trường ngách. Chẳng hạn, tại thị trường Mỹ có cà phê; còn tại Trung Quốc có sầu riêng, dừa tươi, các mặt hàng snack và đồ khô. Đây đều là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa.

Với các doanh nghiệp muốn mở rộng ra nước ngoài, bà Tân cho biết điều quan trọng là xác định mô hình xuất khẩu và phương thức hợp tác phù hợp.

Một lựa chọn là xuất khẩu trực tiếp và thành lập doanh nghiệp tại quốc gia mục tiêu. Tuy nhiên, việc mở một pháp nhân tại thị trường mới có thể gặp nhiều khó khăn, đồng thời đòi hỏi nguồn vốn đầu tư tài chính đáng kể.

Một phương án khác là hợp tác với các mạng lưới, hệ sinh thái đối tác tại thị trường sở tại, chẳng hạn Trung Quốc. Tại đây có nhiều đối tác cung cấp dịch vụ vận hành, hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập thị trường, hoặc hợp tác thành lập công ty. Bên cạnh mô hình B2C (doanh nghiệp - người tiêu dùng), doanh nghiệp cũng có thể mở rộng sang B2B2C (doanh nghiệp - doanh nghiệp - người tiêu dùng) để gia tăng cơ hội tiếp cận thị trường.

Bà nhấn mạnh SME có nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Một vấn đề đáng chú ý xuất hiện trong hoạt động kinh doanh qua livestream là khả năng đơn hàng tăng đột biến.

“Chẳng hạn, chỉ trong một phiên livestream, doanh nghiệp có thể bán được 10.000 đơn hàng hoặc sản lượng tính bằng tấn, vượt xa dự kiến ban đầu. Nhiều doanh nghiệp chưa tính toán đầy đủ dung lượng thị trường nên có thể không bảo đảm đủ nguồn cung, dẫn đến gián đoạn hoạt động kinh doanh và xuất khẩu.Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch kinh doanh kỹ lưỡng, đặc biệt là kế hoạch vận hành chi tiết khi thâm nhập thị trường nước ngoài thông qua thương mại điện tử”, vị chuyên gia khuyến nghị.

Đại diện TikTokShop nhấn mạnh xuất khẩu không chỉ đơn thuần là hoạt động trao đổi, giao dịch hàng hóa mà còn là câu chuyện đưa văn hóa Việt Nam và thương hiệu Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Vì vậy, doanh nghiệp đừng quên nhiệm vụ xây dựng thương hiệu, lan tỏa niềm tự hào về thương hiệu Việt Nam.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần chuẩn bị kĩ nguồn lực vận hành, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử. Khác với hình thức xuất khẩu B2B truyền thống, xuất khẩu qua thương mại điện tử đòi hỏi doanh nghiệp bổ sung năng lực vận hành nền tảng, từ thiết lập gian hàng đến xây dựng nội dung phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng và đặc thù từng nền tảng.

“Ví dụ, khi kinh doanh trên TikTok Shop tại Mỹ, doanh nghiệp cần đầu tư nhiều nguồn lực hơn cho video ngắn và livestream”, bà nói.