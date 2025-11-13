Sếp Mailisa đang ở đâu?

Ngày 13/11/2025, theo ghi nhận của Lao Động, công an đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây). Địa chỉ này là tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa. Theo ghi nhận của PV, khoảng 9h ngày 13/11, công an vẫn đang có mặt ở trước tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, công an vẫn ở bên trong tòa nhà. Sự việc khiến nhiều người tò mò về tình hình của vợ chồng bà Phan Thị Mai (thường gọi là Mailisa) và Hoàng Kim Khánh - chủ hệ thống thẩm mỹ Mailisa.

Trước đó, vợ chồng Mailisa chia sẻ công khai hành trình du lịch lãng mạn tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Theo thông tin từ bài đăng trên trang cá nhân chính thức của Mailisa ngày 11/11, vợ chồng Mai Khánh đang tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày giữa mùa thu rực rỡ tại xứ sở kim chi. "Hôm nay là ngày 11/11/2025, vợ chồng Mai Khánh đang thăm quan thành phố Seoul xinh đẹp của Hàn Quốc. Mùa thu ở đây rực rỡ lắm, lá vàng khắp phố, không khí se lạnh, yên bình và lãng mạn", bài viết mô tả, kèm theo hình ảnh "sống ảo" bên những con phố lá vàng và các địa danh nổi tiếng. Không chỉ du lịch, chuyến đi còn được nhấn mạnh là dịp ký kết hợp đồng với đối tác quốc tế, nhằm "mang về những sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất, an toàn nhất" cho khách hàng Việt.

Ảnh chụp màn hình

Ngày 12/11, cả bà Mai Lisa và ông Hoàng Kim Khánh đều chia sẻ thông tin về chuyến đi của mình trên trang cá nhân chính thức.Cặp đôi khẳng định tình cảm vợ chồng mặn nồng dành cho nhau với hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào.

Capture

Sáng 12/11, vợ chồng Mailisa và Hoàng Kim Khánh vẫn chia sẻ trạng thái hiện tại, cho biết cả 2 đang đi du lịch.

Trước đó, hệ thống Mailisa từng vướng không ít ồn ào về dịch vụ, từ khiếu nại về biến chứng sau phẫu thuật đến nghi vấn về nguồn gốc sản phẩm nhập khẩu. Đại diện Mailisa khẳng định tất cả sản phẩm đều "trải qua quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt theo Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế", nhưng các tin đồn vẫn lan truyền, đặc biệt khi bà Mai Hương chọn cách "im lặng" thay vì livestream thường xuyên.

Đến thời điểm hiện tại (13/11), chưa có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng về lý do kiểm tra.