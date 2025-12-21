Sếp lớn Thái Lan chán nản, xin lỗi CĐV sau thất bại bẽ bàng ở SEA Games

SEA Games 33 đã chính thức khép lại. Bóng đá Thái Lan trắng tay cả 4 nội dung (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam, futsal nữ). Đặc biệt là ở trận tranh HCV môn futsal nam, Thái Lan được đánh giá cao hơn nhưng lại gây sốc khi thua đậm Indonesia tới 1-6.

Sau giải đấu, ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển, đã tỏ ra rất thất vọng. Ông nói với các phóng viên:

“Ở trận đấu gặp Indonesia, lẽ ra chúng tôi có thể kết thúc với tỷ số hòa, nhưng chúng tôi đã quyết định chơi để giành chiến thắng. Lối chơi tấn công dồn dập có thể đã khiến chúng tôi gặp bất lợi. Sau khi để thủng lưới bàn thứ ba, việc gỡ hòa trở nên khó khăn, buộc chúng tôi phải chơi mạo hiểm, dẫn đến việc để thủng lưới nhiều bàn hơn.".

Futsal Thái Lan thua sốc Indonesia ở trận tranh HCV.

Vị quan chức của Thái Lan thừa nhận rằng sớm muộn thì Thái Lan cũng mất danh hiệu HCV ở SEA Games, nhưng thất bại ở SEA Games năm nay khiến FAT phải xem xét lại, cải tổ mạnh mẽ để đội nhà không bị tụt hậu.

“Sau hơn 20 năm giành huy chương vàng, và biết rằng những ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét lại những gì đã xảy ra. Cần phải có một cuộc cải tổ toàn diện hệ thống futsal, cả cho đội tuyển nam và nữ. Chúng ta không thể thụ động sau khi mắc phải những sai lầm như vậy ở cấp khu vực. Với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội, người phụ trách lĩnh vực này, tôi dự định sẽ đẩy nhanh việc tìm ra giải pháp cho bước tiến tiếp theo. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.”.

Vị phó chủ tịch của LĐBĐ Thái Lan cũng ngậm ngùi xin lỗi người hâm mộ nước nhà, đồng thời cho rằng lãnh đạo liên đoàn sẽ không chối bỏ trách nhiệm:

“Vì SEA Games diễn ra vào cuối năm nên chúng tôi có thể chưa có cơ hội thảo luận về vấn đề này. Nhưng chúng tôi sẽ nói chuyện với huấn luyện viên của cả đội tuyển nam và nữ về hướng đi khả thi. Cuối cùng, tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ futsal trên cả nước. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi chấp nhận kết quả và tỷ số chênh lệch tương đối lớn. Chúng tôi không chối bỏ trách nhiệm về những gì đã xảy ra.".