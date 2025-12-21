Báo Trung Quốc: “U22 Việt Nam đã vô địch một cách kỳ diệu”

“Từ 0-2 lên 3-2! Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại Thái Lan để giành huy chương vàng”, đây là tiêu đề vừa được trang New.QQ của Trung Quốc đăng tải tối 20/12.

New.QQ cho rằng U22 Việt Nam đã lên ngôi vô địch theo cách kỳ diệu ngay tại xứ Chùa Vàng:

“Trận chung kết bóng đá Đại hội Thể thao Đông Nam Á vừa kết thúc, với chiến thắng thuộc về đội tuyển bóng đá U22 nam Việt Nam. Sau khi bị dẫn trước hai bàn, họ đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại đội tuyển U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành huy chương vàng một cách kỳ diệu và một lần nữa trở thành nhà vô địch Đông Nam Á!

Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc chắc chắn sẽ quen thuộc với đội tuyển U22 Việt Nam. Tại "Cúp Gấu Trúc" được tổ chức ở Thành Đô vào tháng 11, đội tuyển này đã gây bất ngờ khi đánh bại đội tuyển U22 nam Trung Quốc với tỷ số 1-0, khiến vô số người hâm mộ kinh ngạc.

Khả năng đánh bại một đội bóng mạnh của Trung Quốc ngay trên sân nhà của họ đã đủ để chứng minh sức mạnh của Việt Nam. Do đó, mục tiêu của họ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á là duy nhất: giành lại tấm huy chương vàng đã mất ở nội dung bóng đá nam!”.

Báo Trung Quốc ngỡ ngàng với chức vô địch của U22 Việt Nam.

New.QQ tiếp tục tán dương bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik: “Việt Nam đã hoàn thành một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, xoay chuyển cục diện trận đấu một cách khó tin! Mặc dù Thái Lan liên tục tấn công, tung ra những đợt tấn công dồn dập, nhưng họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Việt Nam. Cuối cùng, Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 đầy nghẹt thở trước Thái Lan, qua đó giành HCV”.

Trang tin Trung Quốc tiếp tục kỳ vọng vào màn trình diễn tiếp theo của U22 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026:

“Sau vài ngày nghỉ ngơi, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lập tức đến Tây Á để tham dự Giải vô địch U23 châu Á tại Ả Rập Xê Út. Chúng ta hãy cùng chờ xem họ sẽ thể hiện như thế nào lần này”.



