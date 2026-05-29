“Sếp lớn” Indonesia hé lộ kế hoạch nhập tịch ngôi sao từ Mỹ trước trận gặp Việt Nam

Cụ thể, cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Indonesia, Noor Korompot, đã chia sẻ những diễn biến mới nhất liên quan đến việc nhập tịch của hai cầu thủ gốc Indonesia cho ĐTQG, đó là Luke Vickery (thuộc CLB Macarthur FC, Australia) và Mitchell Baker (Colorado Rapids, Mỹ).

Ông Noor Korompot cho biết việc nhập tịch của Vickery và Baker chỉ còn là vấn đề chờ đợi thêm một vài thủ tục cuối cùng nữa, bao gồm sự chấp thuận của DPR và việc tuyên thệ nhập quốc tịch.

Do đó, Vickery và Baker sẽ không thể đại diện cho đội tuyển quốc gia Indonesia tham dự FIFA Matchday vào tháng 6/2026, nơi tuyển Indonesia sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế gặp Oman (ngày 5/6) và Mozambique (ngày 9/6). Tuy nhiên, 2 ngôi sao sắp nhập tịch sẽ theo dõi 2 trận này và chắc chắn có thể hoàn tất mọi thủ tục nhập tịch để khoác áo ĐTQG trước thời điểm AFF Cup 2026 khởi tranh.

Ông Noor Korompot xác nhận: “Một thông tin cập nhật nhanh về Luke Vickery và Mitchell Baker cho Vòng đấu FIFA 2026 vào ngày 5/6/2026, những người vẫn chưa ra sân. Nhưng nhiều khả năng, họ sẽ có mặt để xem ĐTQG Indonesia thi đấu với Oman và Mozambique.

Quá trình nhập tịch đối với hai cầu thủ này hiện chỉ còn cần thêm hai giai đoạn nữa: phiên điều trần của DPR và lời tuyên thệ nhập quốc tịch”.

Luke Vickery sắp nhập tịch Indonesia.

Mitchell Baker cũng dự kiến hoàn tất thủ tục nhập tịch trước AFF Cup 2026.

Theo vị cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Indonesia, LĐBĐ Indonesia (PSSI) sẽ nhập tịch các cầu thủ theo 2 đợt. Đợt đầu tiên sẽ gồm Vickery và Baker, hoàn tất trước kỳ AFF Cup.

“Quá trình nhập tịch đợt đầu tiên dưới thời John Herdman dự kiến sẽ hoàn tất trước AFF Cup 2026," ông Noor Korompot cho biết.

Trước đó, truyền thông Indonesia khẳng định rằng PSSI đang thực hiện các thủ tục nhập tịch cho 6 ngôi sao. Ngoài Vickery và Baker hiện đang chơi bóng ở Australia và Mỹ còn có 4 cái tên khác gồm Laurin Ulrich (1. FC Magdeburg, Đức), Jenson Seelt (VfL Wolfsburg, Đức), Tristan Gooijer (PEC Zwolle, Hà Lan), Julian Oerip (Jong AZ Alkmaar, Hà Lan).

Như vậy, khả năng cao tuyển Indonesia sẽ có thêm 2 ngôi sao nhập tịch trước khi dự AFF Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán tuyển Việt Nam ngay từ vòng bảng.

Hiện tại, AFF Cup vẫn là đấu trường mà tuyển Indonesia chưa từng lên ngôi vô địch dù họ từng 6 lần lọt vào chung kết. Trong khi đó, tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch của giải đấu.

Theo lịch, AFF Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 24/7 đến 26/8 tới.