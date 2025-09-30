Sau khi LĐBĐ Malaysia nhận án phạt nặng từ FIFA, một số phương tiện truyền thông Malaysia đã đặt nghi vấn có “âm mưu” từ bên ngoài. Cựu Bộ trưởng Bộ Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin thậm chí còn tuyên bố: “Chúng ta nên ủng hộ tiến trình kháng cáo và đoàn kết sau lưng đội tuyển quốc gia, thay vì gieo rắc chia rẽ. Đây là một âm mưu lớn hơn nhắm vào bóng đá Malaysia, tôi chắc chắn về điều đó”.

“Liệu LĐBĐ Indonesia có liên quan đến án phạt dành cho LĐBĐ Malaysia?” là câu hỏi mà một bộ phận người hâm mộ Malaysia đặt ra. Để giải đáp nghi vấn này, trang Kumparan Bola (Indonesia) đăng tải thông tin:

“Ông Erick Thohir, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia kiêm Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, nhấn mạnh Indonesia không liên quan gì đến các lệnh trừng phạt mà FIFA dành cho LĐBĐ Malaysia. Ông khẳng định định hướng chính sách thể thao Indonesia hoàn toàn tập trung vào việc phát triển thành tích, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác”.

Ông Erick Thohir rất tâm huyết với bóng đá Indonesia

Trong một diễn biến khác, ông Raja Sapta Oktohari – Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia – cũng bác bỏ những cáo buộc từ một số CĐV Malaysia: “Những cáo buộc này thật thiếu căn cứ. Mối quan hệ giữa thể thao Indonesia và Malaysia luôn tốt đẹp. Đừng để những ý kiến cá nhân làm ảnh hưởng đến nó”.

Cả 2 đội tuyển Indonesia và Malaysia đều theo đuổi chính sách tăng cường các cầu thủ nhập tịch. Đội tuyển Indonesia đã thu được nhiều thành công và góp mặt tại vòng loại thứ tư World Cup 2026. Trong khi đó, tuyển Malaysia lại nhận án phạt từ FIFA vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không có hồ sơ hợp lệ.