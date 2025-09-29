LĐBĐ Malaysia tiếp tục lên tiếng, thông báo đã làm một việc với FIFA

Trong thông báo mới nhất, LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết đang làm việc với FIFA: “Chúng tôi rất sốc trước quyết định của FIFA và những hình phạt chưa từng có tiền lệ đối với các cầu thủ của đội tuyển Malaysia. FAM đã giải quyết các vấn đề hành chính đang được xem xét, và đội tuyển kiên quyết ủng hộ quá trình kháng cáo”.

LĐBĐ Malaysia đang nỗ lực kháng cao

Theo văn bản trước đó từ FIFA, FAM bị phạt tiền do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép tại vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài ra, đội tuyển Malaysia có thể phải nhận án phạt bổ sung từ LĐBĐ châu Á (AFC). FAM có 10 ngày để nhận quyết định đầy đủ từ FIFA và bắt đầu quá trình kháng cáo.

Song song với việc kháng cáo, FAM cho biết các hoạt động của đội tuyển Malaysia vẫn diễn ra bình thường: “Đội tuyển Malaysia tập trung toàn bộ vào con đường phía trước, chuẩn bị một đội hình mạnh mẽ cho các trận đấu vòng loại sắp tới với tuyển Lào và đảm bảo kỷ luật, tính chuyên nghiệp và màn trình diễn trên sân cỏ, tiếp tục phản ánh niềm tự hào và tinh thần của quốc gia.

Chúng tôi tôn trọng các thủ tục đang diễn ra và tin tưởng rằng quá trình này sẽ mang lại một kết quả công bằng và minh bạch. Đây là một thời điểm quan trọng đối với bóng đá Malaysia. Chúng tôi tiến về phía trước với mục đích và lòng quyết tâm”.

Đội tuyển Malaysia từng sử dụng đội hình với 9/11 vị trí là cầu thủ nhập tịch trong trận thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027

Trước đó vào ngày 28/9, FAM cũng đăng tải một thông báo khẳng định có “lỗi kỹ thuật” trong quá trình nộp hồ sơ lên FIFA: “FAM đang chờ phán quyết đầy đủ từ FIFA trước khi nộp đơn kháng cáo theo quy trình và biện pháp pháp lý hiện hành. FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. FAM rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp”.

Trong tháng 10/2025, đội tuyển Malaysia có 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp tuyển Lào. Nếu không có gì thay đổi, đội bóng áo vàng tạm thời sẽ không thể triệu tập 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA treo giò.