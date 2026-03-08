Sếp lớn AFC báo tin dữ cho đội tuyển Malaysia

Theo thông báo được đưa ra ngày 5/3, Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) bác bỏ đơn kháng cáo từ LĐBĐ Malaysia. Về cơ bản, các án phạt do FIFA đưa ra cho LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel được giữ nguyên. Chỉ có 1 điều chỉnh nhỏ là FIFA cho phép các cầu thủ này được phép tập luyện với CLB trong thời gian thụ án treo giò.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi là liệu sau khi kết thúc thời hạn 1 năm treo giò, 7 cầu thủ nói trên có thể thi đấu cho ĐTQG Malaysia hay không. Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Windsor Paul John cho biết: "Dựa trên những phán quyết đã có, sau thời hạn treo giò 12 tháng, 7 cầu thủ này sẽ không thể thi đấu cho đội tuyển Malaysia".

Rodrigo Holgado là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch trái phép đã chơi cho tuyển Malaysia trong trận thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2025

Luật sư thể thao người Malaysia Nik Erman Nik Roseli cũng nhận định chỉ còn 1 con đường nếu nhóm 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt vẫn muốn khoác áo ĐTQG Malaysia: "Họ sẽ được thi đấu nếu sống ở Malaysia đủ 5 năm và hoàn tất thủ tục theo điều luật FIFA".

Với những thông tin trên, kế hoạch nhập tịch đầy công phu mà LĐBĐ Malaysia theo đuổi đã bị giáng một đòn mạnh. 7 cầu thủ Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ cần thêm ít nhất 5 năm nữa để đủ điều kiện khoác áo lên mình màu áo vàng. Với quãng thời gian quá dài như vậy, rất khó để họ duy trì được phong độ.

Về phần các trận đấu sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép của tuyển Malaysia trước Việt Nam và Nepal (đều thuộc vòng loại Asian Cup 2027), AFC vẫn đang bàn bạc phương án xử lý. Án phạt sẽ được công bố vào tuần sau.