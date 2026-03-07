Trong trận đấu vòng 15 V.League 2025/26, tiền đạo Việt kiều Khoa Ngô đã lập công góp phần giúp CLB CA TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trước HAGL ngay trên sân khách. Di chuyển khôn khéo để phá bẫy việt vị, Khoa Ngô dễ dàng đệm bóng tung lưới đối phương sau đường chuyền hiểm hóc của đồng đội.

Đây là bàn thắng thứ 2 của chân sút 19 tuổi kể từ khi trở về Việt Nam thi đấu. 2 pha lập công sau 4 trận đấu V.League là hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng đến từ Khoa Ngô. Màn trình diễn trong màu áo CLB CA TP.HCM giúp cầu thủ Việt kiều lọt "mắt xanh" giới chuyên môn. Nếu tiếp tục đà tiến bộ, chân sút này hoàn toàn có thể trở thành sự bổ sung giá trị cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Khoa Ngô (áo đỏ) đã có 2 bàn thắng cho CLB CA TP.HCM

Tuy nhiên, hiện Khoa Ngô vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam. Chân sút 19 tuổi bày tỏ hi vọng sẽ sớm hoàn thành các thủ tục nhập tịch để sớm đủ điều kiện khoác áo các đội tuyển Việt Nam. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Khoa Ngo có cơ hội tham dự những giải đấu trẻ sắp tới cùng U23 Việt Nam như Asiad 2026 hay SEA Games 2027.

Niềm vui của CLB CA TP.HCM là nỗi buồn của HAGL. Sau quãng thời gian tương đối thăng hoa, đội bóng phố Núi đã để thua cả 2 trận đấu gần nhất. Họ vẫn đang xếp thứ 11 trên BXH với vỏn vẹn 3 điểm nhiều hơn nhóm "cầm đèn đỏ". Nếu không sớm lấy lại phong độ, HAGL hoàn toàn có thể tụt xuống nhóm cuối bảng và đối mặt với nguy cơ xuống hạng.