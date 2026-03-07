4 cầu thủ nhập tịch Malaysia nhận lệnh cấm

Trong quãng thời gian được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cho phép hoãn án, bộ 3 cầu thủ nhập tịch João Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel đã trở lại thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Một cầu thủ nhập tịch khác là Gabriel Palmero cũng vừa ký hợp đồng gia nhập CLB Kuching City (Malaysia).

Ngay sau khi CAS bác bỏ kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, giải VĐQG Malaysia cũng nhanh chóng hành động. Cụ thể, một lệnh cấm đã được ban hành dành cho 4 cầu thủ nói trên. João Figueiredo, Jon Irazabal, Héctor Hevel và Gabriel Palmero sẽ không được thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc nội tại Malaysia cho đến khi hoàn tất án treo giò có thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, với điều khoản thay đổi trong án phạt, 4 cầu thủ này vẫn được phép tập luyện cùng CLB.

João Figueiredo (áo sọc xanh-đỏ) là nhân tố quan trọng của CLB Johor Darul Ta'zim

Lệnh cấm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của 2 CLB Johor Darul Ta'zim và Kuching City trong phần còn lại mùa giải 2025/26 cũng như nửa đầu mùa giải kế tiếp. Bên cạnh đó, khi trở lại thi đấu, nhóm cầu thủ nhập tịch có thể tiếp tục đăng ký với tư cách cầu thủ Malaysia hay không cũng là một dấu hỏi lớn.