Sếp CLB Thái Lan: "Thuyết phục vợ ông Park là khó nhất"

“Thuyết phục HLV Park không dễ dàng, nhưng khó nhất là vợ ông ấy. Bà ấy lo lắng rất nhiều thứ, nên chúng tôi đã trò chuyện rất lâu trước khi có thể giành được sự tin tưởng”, chủ tịch Prawat Kithammakunnit của Kanchanaburi FC tiết lộ về quá trình đàm phán.

Ông dí dỏm nói thêm: "Ai nghe lời vợ thì làm ăn phát đạt. Cầu thủ sợ HLV Park, còn ông ấy sợ vợ. Tôi cũng sợ vợ và vẫn đang làm ăn tốt. Sắp tới, vợ ông Park sẽ cùng chồng chuyển đến đây và tôi tin rằng người dân Kanchanaburi sẽ chăm sóc tốt cho họ".

Chủ tịch Kanchanaburi FC (giữa) phải thuyết phục cả HLV Park Hang-seo và vợ của chiến lược gia này.

Theo tìm hiểu, cách đây khoảng 2 tuần, đích thân chủ tịch Prawat Kithammakunnit đã bay sang Hàn Quốc để gặp gỡ với HLV Park Hang-seo và vợ (bà Choi Sang-A) cùng công ty đại diện của thầy Park.

Tại đây, bà Choi Sang-A một lần nữa cho thấy vai trò của mình trong sự nghiệp của chồng. Những kế hoạch mà ban lãnh đạo Kanchanaburi FC đề ra đã thuyết phục được vợ thầy Park, qua đó làm tiền đề để ông nhận lời tới cầm quân tại Thai League 2, với nhiệm vụ đưa đội bóng trở lại Thai League sau khi vừa xuống hạng ở mùa giải 2025/26.

Vợ HLV Park Hang-seo luôn đồng hành cùng chồng trong những quyết định quan trọng dẫn đến thành công.

Còn nhớ vào năm 2017 khi được VFF liên hệ, HLV Park Hang-seo cũng đã hỏi ý kiến vợ. Khi ấy, bà Choi đã động viên chồng mạnh dạn thử sức và không nên e ngại thất bại, bởi suy cho cùng ông Park cũng không phải chưa từng gặp thất bại nào trong sự nghiệp cầm quân.

Cuối cùng, HLV Park Hang-seo nghe lời vợ để tới Việt Nam làm việc, qua đó có 5 năm vô cùng thành công, gây tiếng vang khắp khu vực và cả châu lục, trở thành nhân vật được trọng vọng tại quê nhà Hàn Quốc.