Sếp chỉ đạo để ngoài sổ 6 tỷ đồng, nữ kế toán giả nhận lệnh, âm thầm báo cảnh sát rồi được thăng chức

Trung tâm chống lừa đảo thuộc Cục Cảnh sát Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) tiếp nhận một cuộc gọi khẩn cấp từ một nữ kế toán của một công ty thương mại địa phương, tên là Li. Cuộc gọi được ghi nhận vào lúc 16h chiều, và ngay từ những lời đầu tiên, cảnh sát đã cảm nhận rõ sự lo lắng, bối rối trong giọng nói của người phụ nữ này.

Theo trình bày của Li, cô nhận được chỉ thị từ “kế toán trưởng” rằng giám đốc công ty đang yêu cầu xử lý gấp một khoản tiền ngoài sổ sách trị giá 1,8 triệu NDT (khoảng 6,3 tỷ đồng). Cụ thể, Li bị kéo vào một nhóm chat trên nền tảng QQ. Trong nhóm này có “lãnh đạo công ty” và “kế toán trưởng”. Vì hình đại diện và tên tài khoản đều trùng khớp với những người quen thuộc trong nội bộ, Li không mảy may nghi ngờ.

Trong nhóm, “kế toán trưởng” đưa ra yêu cầu không hạch toán số tiền trên vào sổ sách, đồng thời nhanh chóng chuyển khoản cho “sếp” để phục vụ một dự án phát triển quan trọng. Để tăng thêm độ tin cậy, “lãnh đạo công ty” trong nhóm chat cũng xác nhận lại yêu cầu này.

Không dừng lại ở đó, Li còn nhận được một cuộc gọi video từ “kế toán trưởng”. Trên màn hình hiện rõ gương mặt và giọng nói quen thuộc, với thái độ vô cùng khẩn trương, thúc giục cô chuyển tiền ngay lập tức. Tình huống khiến Li cực kỳ hoang mang, bởi cô hiểu rằng việc xử lý một khoản tiền lớn ngoài sổ sách có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo lẽ thường, cách an toàn nhất là trực tiếp xác minh với giám đốc công ty. Tuy nhiên, trong nhóm chat, “lãnh đạo” tỏ ra sốt ruột, liên tục hối thúc. Li biết rằng nếu từ chối làm theo, có thể cô sẽ khiến “sếp” phật lòng. Nhưng trong giây phút lưỡng lự, Li bỗng nhớ lại những buổi tập huấn phòng chống lừa đảo mà công ty từng tổ chức, trong đó có nhấn mạnh các thủ đoạn giả mạo nhằm vào nhân viên kế toán.

Ngay lập tức, Li quyết định giả vờ đồng ý với yêu cầu chuyển tiền, đồng thời bí mật liên hệ Trung tâm chống lừa đảo của Cục Cảnh sát thành phố Thành Đô để xin hỗ trợ. Từ đây, kế hoạch đối phó được triển khai.

Theo hướng dẫn của cảnh sát, Li tiếp tục duy trì liên lạc trong nhóm chat QQ để câu giờ, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng theo dõi. Quá trình điều tra nhanh chóng cho thấy, kẻ lừa đảo đã tấn công vào hệ thống của công ty, chiếm quyền truy cập tài khoản của một nhân viên nội bộ. Sau đó, chúng nghiên cứu cơ cấu nhân sự, chức danh, quan hệ công việc, rồi mạo danh kế toán trưởng và giám đốc để tạo dựng kịch bản lừa đảo tinh vi.

Nhờ vào sự cảnh giác và phản ứng kịp thời của Li, cảnh sát Thành Đô đã khoanh vùng được đường dây, từ đó truy bắt thành công nhóm đối tượng đứng sau. Hành động dũng cảm của nữ kế toán không chỉ giúp công ty tránh khỏi thiệt hại hàng triệu nhân dân tệ mà còn được lãnh đạo công ty ghi nhận. Ngay sau sự việc, Li được đề bạt lên vị trí kế toán viên cấp 2, đồng thời được tuyên dương trước toàn thể nhân viên như một tấm gương sáng về tinh thần cảnh giác.

Đáng chú ý, cơ quan công an cũng đưa ra cảnh báo về sự lợi hại của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong các vụ lừa đảo hiện nay. Những kẻ gian đã tận dụng công nghệ deepfake để tạo ra các cuộc gọi video giả, mô phỏng chính xác gương mặt và giọng nói của “chính chủ”. Khác với thủ đoạn cũ chỉ dùng ảnh tĩnh để qua mắt nạn nhân, deepfake cho phép tạo ra video có đầy đủ chuyển động khuôn mặt, ánh mắt, khẩu hình và cả âm giọng, khiến người tiếp nhận rất khó phân biệt thật – giả.

Qua vụ việc, cảnh sát đưa ra một số khuyến cáo quan trọng. Trước hết, trong bất kỳ trường hợp nào, nhân viên cũng cần xác minh trực tiếp khi nhận được yêu cầu tài chính bất thường từ lãnh đạo. Việc gọi điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp để kiểm chứng luôn là bước quan trọng để phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, có thể đặt ra những câu hỏi nhỏ liên quan đến công việc nội bộ, thông tin cá nhân hoặc sự kiện gần đây mà chỉ người thật mới biết, từ đó phát hiện kẻ giả mạo.

Song song với đó, việc bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu nội bộ là yếu tố then chốt. Các cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người nên thận trọng khi nhận tin nhắn từ số lạ hoặc khi có yêu cầu kết bạn bất ngờ trên các nền tảng trực tuyến. Không nên vội vàng tin tưởng vào những lời lẽ khẩn cấp hay hình ảnh, giọng nói trông như thật qua màn hình.

Câu chuyện của Li là lời nhắc nhở rõ ràng rằng, trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, kẻ xấu cũng không ngừng nâng cấp chiêu trò. Chỉ một phút sơ suất, doanh nghiệp có thể mất rất nhiều tiền, thậm chí hàng chục triệu nhân dân tệ. Nhưng cũng chỉ cần một chút tỉnh táo, như cách mà Li đã làm, có thể bảo vệ được cả bản thân và tập thể khỏi những thiệt hại khôn lường.