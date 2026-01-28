Sếp bóng đá châu Á "dội gáo nước lạnh", tuyển Malaysia nhận tin dữ trước ngày đấu Việt Nam?

Theo thông báo chính thức từ FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia bao gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel được tạm hoãn án treo giò 1 năm. Họ được trở lại với hoạt động bóng đá chuyên nghiệp từ ngày 26/1/2026 và có thể thi đấu ở cấp CLB cũng như ĐTQG.

Trước thông tin này, nhiều người hâm mộ Malaysia bày tỏ hi vọng 7 cái tên nói trên sẽ được trở lại với đội tuyển Malaysia. Nhóm cầu thủ này từng để lại ấn tượng mạnh mẽ khi ra sân và giúp tuyển Malaysia thắng Việt Nam tới 4-0 tại trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6/2025. Trong đó, João Figueiredo và Rodrigo Holgado đã trực tiếp sút tung lưới thủ thành Filip Nguyễn.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo: "Trách nhiệm thuộc về LĐBĐ Malaysia nếu họ quyết định sử dụng những cầu thủ này cho đội tuyển quốc gia. Vì FIFA trước đây đã xử thua các trận giao hữu của Malaysia, nên việc đưa các cầu thủ này vào sân mà không có sự rõ ràng tuyệt đối có thể tiềm ẩn rủi ro".

Ông Windsor Paul John

Với lời cảnh báo này, nếu sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trong các trận đấu sắp tới và bị xác định là không có giấy tờ hợp lệ, án phạt dành cho đội tuyển Malaysia có thể nặng hơn nhiều.

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia Noor Azman Rahman cho biết ngày diễn ra phiên điều trần cuối cùng giữa LĐBĐ Malaysia cũng như 7 cầu thủ nhập tịch với Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) là 25 và 26/2/2026. Như vậy, nhiều khả năng phán quyết cuối cùng về vụ việc sẽ đến trước thời điểm 2 đội Việt Nam và Malaysia gặp nhau trong khuôn khổ lượt về vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 31/3).