Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua tại giải châu Á, sở hữu con số gấp gần 100 lần Li Hao

Khép lại giải U23 châu Á 2026, trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) đã tổ chức cuộc bầu chọn Cầu thủ được yêu thích nhất và Bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out.

Tại hạng mục Cầu thủ được yêu thích nhất, tính đến 14h00 ngày 28/1, tiền đạo Đình Bắc đang đạt tỉ lệ phiếu bầu lên tới 97.67%. Trong số những ứng viên còn lại, người đạt tỉ lệ phiếu bầu cao nhất là thủ môn Li Hao (U23 Trung Quốc). Nhưng với tỉ lệ chỉ 1%, Li Hao khó lòng đuổi kịp Đình Bắc trong cuộc đua này.

Số phiếu bầu cho Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách

Ở hạng mục Bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out, Đình Bắc cũng dẫn đầu với tỉ lệ 84,62%. Bàn thắng mà ban tổ chức lựa chọn cho Đình Bắc là pha đánh đầu ngược đầy ngoạn mục vào lưới U23 UAE tại vòng tứ kết.

Đình Bắc dẫn đầu cuộc bầu chọn Bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out

Trước đó, Đình Bắc cũng từng chiến thắng tuyệt đối tại cuộc bầu chọn Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng giải U23 châu Á 2026 với cú sút góc hẹp khó tin vào lưới U23 Saudi Arabia.

Ngoài những cuộc bầu chọn nói trên, Đình Bắc đã nhận được một phần thưởng rất giá trị khác từ ban tổ chức là giải Vua phá lưới. Chân sút xứ Nghệ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu này.