Vừa nhận tin vui từ FIFA, bóng đá Malaysia bỗng nhiên có biến động lớn

Trong thông báo mới nhất, LĐBĐ Malaysia xác nhận toàn bộ Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025–2029 đã đồng loạt từ chức ngay lập tức. Thông báo ghi rõ:

"Quyết định này được thống nhất dựa trên lợi ích đối với tổ chức và không xuất phát từ lợi ích cá nhân. Đây là một bước đi đã được cân nhắc thận trọng và có nguyên tắc.

Việc từ chức này nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Bảo vệ danh tiếng và lợi ích của LĐBĐ Malaysia, đồng thời giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng hơn nữa có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bóng đá Malaysia.

LĐBĐ Malaysia đang trải qua những biến động lớn

- Tuân thủ các nguyên tắc quản trị và trách nhiệm giải trình, đặc biệt trong những tình huống cần duy trì lòng tin của công chúng.

- Cung cấp không gian thích hợp để Ban điều hành FIFA và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) có thể đánh giá, xem xét và, nếu cần thiết, giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị và điều hành của LĐBĐ Malaysia.

- Đảm bảo rằng mọi cải cách cần thực hiện đều có thể được tiến hành mà không gây gián đoạn hoặc xung đột về nhận thức và trên cơ sở niềm tin vững chắc.

- Thể hiện rằng việc cống hiến cho bóng đá Malaysia quan trọng hơn nhiệm kỳ, mặc dù các thành viên Ban chấp hành được trao nhiệm kỳ bốn năm (2025–2029) - họ đã tự nguyện từ chức sau 11 tháng được bầu.

- Khôi phục niềm tin của người hâm mộ, các bên liên quan, đối tác và toàn thể cộng đồng bóng đá. Duy trì uy tín của tổ chức là điều thiết yếu cho sự ổn định, bền vững và phát triển tương lai của bóng đá Malaysia".

Các thành viên Ban chấp hành LĐBĐ Malaysia cũng nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIFA, AFC và tất cả các bên liên quan ngay cả khi không còn giữ bất kỳ chức vụ nào, đồng thời nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi ích lâu dài của bóng đá Malaysia.

Quyết định trên được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi bóng đá Malaysia nhận tin vui từ FIFA. Theo đó, 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel được tạm hoãn án treo giò và có thể trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia vẫn đối mặt với nguy cơ bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. LĐBĐ châu Á dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trước ngày 31/3, cũng là thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 khép lại.