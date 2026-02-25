Tên lửa chiến lược Minuteman 3 của Mỹ.

Lầu Năm Góc hiện tuyên bố rằng dự án sẽ đạt khả năng hoạt động ban đầu vào nửa đầu những năm 2030. Các tên lửa cũ sẽ chỉ được thay thế hoàn toàn vào giữa thế kỷ này. Hãng RIA Novosti đưa tin về những vấn đề đã phát sinh.

Chỉ có trong bản vẽ

Tướng William Rogers thuộc Không quân Mỹ, người giám sát chương trình này, trước đây đã tuyên bố rằng tên lửa LGM-35 Sentinel sẽ thay thế Minuteman III không phải vào năm 2038 như kế hoạch ban đầu, mà phải là năm 2050.

Dự án thậm chí còn chưa đạt đến Giai đoạn B (kỹ thuật, thiết kế và sản xuất) - giai đoạn này dự kiến phải đến năm 2027 mới đạt được. Nói cách khác, Sentinel hiện chỉ tồn tại trên bản vẽ và mô hình của các bộ phận riêng lẻ. Và chi phí ước tính đang ngày càng tăng lên.

Không quân Mỹ dự định mua 634 tên lửa LGM-35 phóng từ hầm chứa và thêm 25 tên lửa để thử nghiệm. Tình hình trở nên phức tạp bởi thực tế là những tên lửa đạn đạo liên lục địa này ban đầu được thiết kế để triển khai trong các hầm chứa của tên lửa Minuteman III cũ.

Tuy nhiên, các tên lửa mới lại lớn hơn, đồng nghĩa với việc cần phải xây dựng các bệ phóng mới. Giờ đây, người Mỹ phải xây dựng lại hoàn toàn thành phần trên đất liền của lực lượng hạt nhân chiến lược của mình.

Họ sẽ cần phải đào hầm chứa, lắp đặt đường dây liên lạc, thiết lập hệ thống liên lạc an toàn và xây dựng các doanh trại quân sự. Xây dựng cơ sở hạ tầng cho 634 tên lửa là một nhiệm vụ vô cùng nghiêm trọng.

Chương trình Sentinel dự kiến đạt khả năng hoạt động ban đầu vào năm 2029, nhưng thời hạn đã bị lùi lại đến năm 2030, và hiện tại còn chậm tiến độ hơn nữa. Theo một báo cáo mới đây của Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO), các nhà phát triển phần mềm của tên lửa đang chậm tiến độ đáng kể.

"Những sự chậm trễ này đã làm dấy lên lo ngại trong giới chức về khả năng hoàn thành việc phát triển phần mềm cho chương trình đúng thời hạn của nhà thầu chính. Kết quả dự án trong tương lai sẽ phụ thuộc trực tiếp vào việc Không quân tận dụng các cơ hội để khắc phục những sai sót trước đó đến mức nào", báo cáo cho biết.

Quá đắt

Cuộc cạnh tranh chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đặt trong hầm phóng được công bố vào năm 2016. Hai gã khổng lồ công nghiệp, Boeing và Northrop Grumman, đã tham gia tranh thầu. Năm 2017, họ được phân bổ ngân sách cho thiết kế sơ bộ lần lượt là 349 triệu USD và 329 triệu USD.

Sau đó, vào năm 2019, Northrop Grumman đã có một bước đi khôn ngoan: Họ mua lại Orbital ATK, công ty cung cấp động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cho Boeing. Tập đoàn hàng không vũ trụ này đã mất cơ hội thành công và rút khỏi cuộc cạnh tranh.

Ban đầu, chi phí của chương trình được ước tính là 77,7 tỷ USD. Tuy nhiên, Northrop Grumman đã không đạt được con số đó và hiện đang đề cập đến mức giá 140,9 tỷ USD. Lầu Năm Góc lo ngại đây chưa phải là giới hạn cuối cùng.

Nếu không có những thay đổi, chi phí sẽ lên tới 160 tỷ USD hoặc hơn. Và chi phí cho mỗi tên lửa sẽ tăng từ mức ước tính 118 triệu USD lên 214 triệu USD. Những yếu tố này đã ngăn cản chương trình Sentinel tiến đến Giai đoạn B vào năm 2024.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Mua sắm và Duy trì, William LaPlante, đã tuyên bố: "Có lý do, nhưng không có lời bào chữa nào cả. Chúng tôi hoàn toàn hiểu quy mô chi phí. Và chúng tôi hiểu tất cả những rủi ro liên quan đến việc không hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của mình.

Chúng tôi không có phương án thay thế nào có chi phí thấp hơn mà quân đội chấp nhận được. Tôi đã quyết định hủy bỏ việc chuyển đổi chương trình sang Giai đoạn B và đã chỉ thị cho Không quân tái cấu trúc và tinh chỉnh chương trình để giảm thiểu chi phí vượt mức".

Các khu vực tương tự

Tên lửa Sentinel dự kiến sẽ được triển khai tại cùng các vị trí hiện đang đặt tên lửa Minuteman III: Căn cứ Không quân Warren (Wyoming), Căn cứ Không quân Maelstrom (Montana) và Căn cứ Không quân Minot (Bắc Dakota).

Tọa độ của tất cả các hầm chứa tên lửa này từ lâu đã được tình báo Nga biết đến (cũng giống như tọa độ của các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đặt trong hầm chứa của Mỹ).

Trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, chúng sẽ là những mục tiêu đầu tiên cho một cuộc tấn công bằng tên lửa chiến lược ngay khi có cảnh báo.

Có rất ít thông tin công khai về tên lửa mới này. Chỉ biết rằng đây là tên lửa ba tầng, sử dụng nhiên liệu rắn. Tầm bắn 15.000km đạt được nhờ loại nhiên liệu đẩy hỗn hợp mới. Tất nhiên, các thành phần tiên tiến nhất sẽ được sử dụng.

Độ chính xác sẽ được cải thiện đáng kể nhờ hiệu chỉnh bằng GPS. Mỗi tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sẽ được trang bị một bộ mồi nhử để áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương và đảm bảo khả năng xuyên thủng phòng tuyến.

Đầu đạn là một phương tiện tái nhập khí quyển có thể nhắm mục tiêu độc lập đa mục tiêu. Số lượng đầu đạn nhiệt hạch W87 trong biến thể Mod 1 vẫn chưa được biết. Mỗi đầu đạn có sức công phá 475 kiloton.

Các đầu đạn W87 300 kiloton đã được sử dụng trên LGM-118A Peacekeeper, một tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng đặt trong hầm phóng, được đưa vào sử dụng năm 1986. Đến năm 2005, chúng đã bị loại bỏ theo các điều khoản của hiệp ước START II. Biến thể W87-1 vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa rõ khi nào nó sẽ được triển khai.

Phản ứng của Nga

Lầu Năm Góc từ lâu đã bỏ bê việc thay thế các tên lửa phóng từ hầm chứa, vì Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và tên lửa hành trình chiến lược phóng từ máy bay trong một cuộc Thế chiến mới giả định.

Ví dụ, đầu đạn được triển khai trên tên lửa SLBM Trident II vũ khí tiêu chuẩn cho các tàu ngầm hạt nhân Ohio chiếm hơn một nửa toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Ở Nga, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng từ mặt đất luôn là cốt lõi của bộ ba hạt nhân mạnh nhất và nhiều nhất.

Trong những thập kỷ gần đây, Lực lượng Tên lửa Chiến lược đã sở hữu một số tên lửa mới, bao gồm cả tên lửa Topol-M mang một đầu đạn duy nhất, cả phiên bản di động và phóng từ hầm chứa, cũng như phiên bản phát triển tiếp theo của nó, tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars, có khả năng mang bốn đầu đạn với sức công phá từ 300 đến 500 kiloton ở tầm bắn 12.000km.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cũng sở hữu các phương tiện hiện đại để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương.

Tuy nhiên, bước đột phá thực sự đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga là hệ thống RS-28 Sarmat, sẽ thay thế hệ thống R-36M2 Voevoda thời Liên Xô. Mỗi tên lửa mang hơn mười đầu đạn. Tầm bắn của nó, theo nhiều ước tính khác nhau, nằm trong khoảng từ 16.000 đến 18.000km.

Các tên lửa đạn đạo liên lục địa này được thiết kế để tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên Trái đất và xuyên thủng hàng phòng thủ của đối phương.