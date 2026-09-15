Selena Gomez quá khác lạ

Selena Gomez thu hút sự chú ý tại thảm đỏ Primetime Emmy 2026.

Thảm đỏ Primetime Emmy lần thứ 78 đang trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn sao đình đám của Hollywood, trong đó phải kể đến Selena Gomez. Nữ tỷ phú tiếp tục khiến truyền thông và người hâm mộ bàn luận với diện mạo ngày càng nhan sắc, từ vóc dáng quyến rũ đến thần thái sang trọng, trưởng thành. Sau nhiều lần thay đổi hình ảnh, Selena dường như đang bước vào giai đoạn nhan sắc thăng hạng rõ rệt, mỗi lần xuất hiện lại mang đến một phiên bản chỉn chu và nổi bật hơn. Đáng chú ý, mái tóc của ngôi sao sinh năm 1992 lần này khiến người hâm mộ mê đắm. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc lần này của giọng ca Souvenir có phần khác lạ.

Tạo hình của Selena Gomez tại Primetime Emmy 2026. (Nguồn: Vanityfair)

Selena tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng ngay từ khi xuất hiện với chiếc váy quây ôm sát được tạo nên từ hàng loạt dải kim loại xếp ngang được custom riêng của Louis Vuitton, được xử lý khéo léo để tôn đường cong cơ thể. Phần thân trên có cấu trúc corset siết nhẹ vào vòng eo, tạo nên tỷ lệ hình thể cân đối giữa vai, eo và hông, đồng thời làm nổi bật bờ vai thanh thoát của nữ ca sĩ. Phom váy ôm dọc cơ thể rồi xòe nhẹ từ phần đùi, giúp Selena khoe vóc dáng mềm mại, quyến rũ mà không cần những đường cut-out táo bạo. Đi cùng trang phục là loạt trang sức lấp lánh của Tiffany & Co., giúp nữ tỷ phú hoàn thiện tổng thể sang trọng, lộng lẫy.

Vóc dáng ngày càng quyến rũ, mềm mại của Selena Gomez.

Yếu tố khiến màn xuất hiện lần này của Selena Gomez được cộng thêm nhiều điểm chính là mái tóc xõa tự nhiên. Sau thời gian dài thường xuyên thử nghiệm những kiểu tóc gọn gàng, nữ ca sĩ bất ngờ trở lại với mái tóc đen dài được uốn gợn nhẹ, buông mềm mại quanh bờ vai. Kiểu tóc xõa tưởng chừng đơn giản nhưng lại giúp visual của Selena bùng nổ rõ rệt, tôn đường nét gương mặt và mang đến cảm giác nữ tính, quyến rũ hơn. Layout makeup cũng được tiết chế với lớp nền mỏng mịn, má hồng phơn phớt, hàng mi được nhấn vừa phải và đôi môi hồng nude nhẹ nhàng. Tổng thể không quá sắc sảo hay cầu kỳ, trái lại tạo cảm giác trẻ trung, tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Trái ngược với những bình luận khen ngợi, nhiều người cho rằng phần mắt của Selena trông bị to và thiếu tự nhiên, rấy lên nghi vấn sử dụng botox quá nhiều. Ngoài ra, có netizen cũng cho rằng nữ ca sĩ mới nâng cung mày khiến phần cung Điền Trạch (khoảng không gian giữa lông mày và mắt) thay đổi.

Dù ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ nhưng nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của Selena có phần khác lạ.

Netizen bàn tán về sự thay đổi trên gương mặt của Selena.

Tuy nhiên, sự khác biệt trong diện mạo lần này cũng có thể đến từ makeup. Dẫu vậy, khó có thể phủ nhận rằng thời gian gần đây, nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp và cuốn hút hơn trong mỗi lần xuất hiện. Từ thần thái, vóc dáng đến cách làm tóc, makeup, Selena dường như đang tìm được công thức phù hợp để phát huy tối đa lợi thế nhan sắc.

Ảnh: Instagram.