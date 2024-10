Sedan hạng C rẻ nhất Việt Nam tiếp tục ưu đãi tháng 10, giá rẻ ngang Hyundai Grand i10 vừa ra mắt

MG5 thuộc phân khúc sedan cỡ C cùng những cái tên như Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Mazda3 hay Hyundai Elantra,... tuy vậy, giá bán của mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này được định vị khá thấp.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 9/2023, MG5 được nhận định là "sedan hạng C rẻ nhất Việt Nam". Lý do là bởi giá khởi điểm bản số sàn của mẫu xe này chỉ là 399 triệu đồng. So với các đối thủ cùng phân khúc có giá bán dao động trong khoảng 600 - 900 triệu đồng, mức giá của MG5 thấp hơn hẳn.

Cụ thể, MG5 hiện có 5 phiên bản, giá lần lượt là 399 triệu cho bản 1.5 MT STD, 459 triệu cho bản 1.5 CVT STD, 499 triệu cho bản 1.5 CVT DEL, 523 triệu cho bản 1.5L STD và 588 triệu đồng cho bản 1.5L LUX.

Trong khi đó, tại phân khúc dưới là sedan cỡ B, các mẫu xe Nhật Bản như Honda City (559-609 triệu), Toyota Vios (479-592 triệu), Hyundai Accent (426-542 triệu),... đều cao hơn rất nhiều so với mẫu xe của MG.

Nhất là khi, trong tháng 10, mẫu sedan hạng C này tiếp tục nhận được ưu đãi lên tới gần 30 triệu đồng từ đại lý đưa mức giá của MG5 xuống cực hấp dẫn.

Theo đó, trong tháng 10 này, khách hàng mua MG5 phiên bản 1.5 STD được tặng lệ phí trước bạ, trị giá 24 triệu đồng. Người mua phiên bản 1.5 LUX được tặng lệ phí trước bạ trị giá 26 triệu đồng. Nếu sắm MG5 1.5L phiên bản MT, khách hàng được tặng 1 năm lãi suất ngân hàng trị giá 25 triệu đồng.

Như vậy, sau ưu đãi, giá của MG5 phiên bản số sàn chỉ còn tương đương với phân khúc cỡ A giá rẻ như Hyundai Grand i10 (360-435 triệu), KIA Morning (349-424 triệu) hay Toyota Wigo (360-405 triệu).

MG5 có kích thước dài x rộng x cao (mm) là 4.601 x 1.818 x 1.489, ngắn hơn, hẹp hơn nhưng cao hơn phiên bản MG5 trước đó (4.675 x 1.842 x 1.480 mm). Chiều dài cơ sở là 2.680 mm, khoảng sáng gầm 150 mm.

Trên phiên bản số sàn, nội thất khá đơn giản, bao gồm ghế chất liệu nỉ chỉnh cơ 4 hướng (tài xế và bên phụ), vô-lăng chỉnh cơ 2 hướng, đồng hồ cơ kết hợp màn hình thông tin đơn sắc nhỏ ở giữa, màn hình thông tin giải trí 8-inch, 4 loa, phanh tay cơ, điều hòa một vùng.

MG5 sử dụng động cơ 1,5 lít 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 112 mã lực, mô-men xoắn cực đại 150 Nm.

Các tính năng an toàn của MG5 cũng sơ sài, không có các tính năng an toàn chủ động, chỉ có cảm biến lùi, camera lùi, chống bó cứng phanh ABS, trợ lực phanh EBD, 2 túi khí.

MG5 có giá bán tốt trong phân khúc nhưng khó trở thành lựa chọn của số đông khách Việt. Ngoài việc thương hiệu vẫn còn tương đối mới mẻ, người tiêu dùng cũng còn những nghi ngại về xuất xứ Trung Quốc, dù mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.