HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sedan hạng B thống trị nhóm xe gầm thấp quý I/2026

PV/VTC News |

Thị trường ô tô quý I ghi nhận sự áp đảo của các mẫu xe gia đình cỡ nhỏ khi người tiêu dùng ưu tiên tính thực dụng và giá thành hợp lý.

Dù các dòng xe gầm cao đang ngày càng phổ biến, nhóm xe gầm thấp vẫn duy trì được sức hút tại thị trường Việt Nam. Theo dữ liệu thống kê trong ba tháng đầu năm, các mẫu xe sedan thuộc phân khúc B tiếp tục dẫn đầu về lượng xe bàn giao, phản ánh xu hướng mua sắm tập trung vào giá trị sử dụng thực tế.

Toyota Vios dẫn đầu doanh số nhóm xe gầm thấp trong ba tháng đầu năm 2026.

Mẫu xe Toyota Vios tiếp tục khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng trong nhóm xe gầm thấp. Với tổng cộng 2.737 xe được bán ra trong quý đầu năm, dòng xe này chứng minh được sức mạnh thương hiệu và sự phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam. Ưu điểm về chi phí bảo dưỡng thấp và khả năng thanh khoản cao giúp mẫu xe này duy trì khoảng cách lớn với các đối thủ cùng phân khúc.

Honda City giữ vị trí thứ hai nhờ tập trung vào trải nghiệm người lái và thiết kế hiện đại.

Đứng thứ 2 bảng xếp hạng là Honda City với lượng xe tiêu thụ đạt 1.681 chiếc. Đây là mẫu xe nhận được sự quan tâm lớn từ nhóm khách hàng trẻ tuổi nhờ thiết kế có phần hiện đại và chú trọng vào trải nghiệm điều khiển. Dù mức giá niêm yết thường cao hơn các đối thủ trực tiếp, sự ổn định trong khả năng vận hành và các tính năng hỗ trợ lái vẫn giúp mẫu xe này giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Hyundai Accent duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc nhờ trang bị tiện nghi phong phú.

Mẫu xe Hyundai Accent đứng ở vị trí thứ ba với tổng doanh số đạt 1.311 xe sau khi kết thúc quý I. Đại diện từ Hàn Quốc được nhắc tới như một đối trọng trực tiếp với các dòng xe Nhật Bản nhờ ưu thế về trang bị công nghệ và ngoại hình trẻ trung. Sự xuất hiện của các phiên bản mới với nhiều cải tiến về hệ thống an toàn đã giúp mẫu xe này duy trì được lượng khách hàng trung thành đáng kể.

Mazda2 là lựa chọn phổ biến trong nhóm xe gầm thấp nhập khẩu nguyên chiếc.

Trong khi đó, Mazda2 ghi nhận sự ổn định ở vị trí tiếp theo trong danh sách những xe gầm thấp bán chạy. Khác với các dòng xe lắp ráp trong nước, mẫu xe này tận dụng lợi thế xe nhập khẩu nguyên chiếc để thu hút người mua. Sự đa dạng giữa các phiên bản xe bốn cửa và xe năm cửa không cốp rời giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị chật hẹp.

Tại phân khúc xe sedan cỡ lớn, Toyota Camry ghi nhận doanh số cao nhất nhóm với tổng cộng 39 xe được bàn giao trong quý I/2026. Tuy nhiên, kết quả này cho thấy sự trầm lắng của phân khúc xe gầm thấp cỡ D khi người tiêu dùng đang có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các dòng xe đa dụng gầm cao hoặc xe điện trong cùng tầm giá.

SUV mới ra mắt Việt Nam có giá ngang sedan hạng B: Đi Hà Nội - TP.HCM không cần tiếp nhiên liệu
Tags

Toyota

Mazda2

Honda City

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại