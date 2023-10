Sedan hạng B đồng loạt ưu đãi, giảm giá cả trăm triệu đồng

Tính đến hết tháng 8/2023, mặc dù bộ 3 “chiến mã” là Hyundai Accent, Honda City, Toyota Vios đang xếp ở Top đầu trong cuộc đua tranh doanh số trong phân khúc Seadan hạng B, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái lượng tiêu thụ của cả 3 mẫu xe này đều sụt giảm.

Khoảng cách doanh số giữa Hyundai Accent, Honda City và Toyota Vios cũng không quá lớn, trong đó Hyundai Accent đang dẫn đầu với 9.829 xe, Honda City xếp thứ 2 với 6.037 xe và Toyota Vios xếp thứ 3 với 5.984 xe sau. “Kẻ 8 lạng, người nửa cân”, vì vậy tất cả đều có cơ hội dành danh hiệu “bá vương” sedan hạng B bán chạy nhất Việt Nam năm 2023.

Thời điểm hiện tại đã bước sang tháng 10/2023, nhiều mẫu xe ô tô lắp ráp trong nước vốn hút khách và được hưởng ưu đãi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ vẫn được nhà sản xuất, đại lý phân phối “ tung chiêu” giảm giá bán.

Một trong số đó là Hyundai Accent, Honda City, Toyota Vios - 3 mẫu xe hút khách nhất phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam cũng đang giảm giá hàng chục triệu đồng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Cụ thể, trong tháng 10/2023, Toyota Việt Nam tiếp tục áp dụng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (theo mức tính phí trước bạ 10%) cho cả 3 phiên bản của Vios nhưng không vượt quá mức tối đa theo từng phiên bản (Vios G: 30 triệu đồng; Vios E-CVT: 26.5 triệu đồng; Vios E-MT: 24 triệu đồng).

Cộng thêm chính sách hỗ trợ 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (CKD) của Chính phủ, tổng số tiền tiết kiệm được khi lăn bánh Toyota Vios là từ gần 53-66 triệu đồng.

Từng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc năm 2022, nhưng đến hết tháng 8/2023 Toyota Vios chỉ xếp thứ 3 với 5.984 xe bán ra. (Ảnh: VA)

Bên cạnh đó, tùy đại lý, khách mua xe còn được giảm thêm tiền mặt từ 5 -15 triệu đồng (tùy phiên bản), cộng với quà - dán kính, trải sàn hay bảo hiểm thân vỏ...

Theo chị Thái An - nhân viên kinh doanh của một đại lý Toyota ở Hà Nội cho biết, giá xe chưa bao giờ tốt như hiện nay. Nếu cộng tất cả khuyến mãi, giảm phí trước bạ thì nhiều mẫu xe giảm cả trăm triệu đồng/xe.

"Tuy giảm giả, ưu đãi đủ thứ nhưng nhìn chung thì trường vẫn khó khăn lắm, so với cùng kỳ năm ngoài thì không bằng một phần. Dù đã qua tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) nhưng khách đến mua xe vẫn vắng. Lượng khách chốt đặt cọc ký hợp đồng lại càng ít. Hy vọng, gần Tết lượng khách sẽ tăng hơn do nhu cầu mua sắm cuối năm tăng" - chị Thái An bày tỏ.

Trong khi đó, đối thủ của Toyota Vios là Honda City cũng không chịu thua trong "cuộc đua" khuyến mại, giảm giá. Trong tháng 10 này, tất cả phiên bản Honda City cũng được hưởng ưu đãi kép về lệ phí trước bạ, 50% theo chính sách hỗ trợ xe CKD của chính phủ và hãng thêm 50% (theo mức tính phí trước bạ 10%).

Honda City cũng đang được khuyến mại tương tự Vios nhằm cạnh tranh

Với mức giá đề xuất từ 559-609 triệu đồng, tổng ưu đãi cho các bản City G, L và RS lần lượt trị giá 56 triệu, 59 triệu và 61 triệu đồng.

Chưa kể, nhiều đại lý cũng giảm thêm tiền mặt và tặng gói phụ kiện từ 60 - 80 triệu đồng cho Honda City (tùy phiên bản và đại lý).

Chị Nguyễn Thị Quỳnh - nhân viên kinh doanh của đại lý Honda ở Hà Nội cho biết, hiện không chỉ City mà nhiều mẫu xe khác của Honda cũng đều được giảm giá mạnh. Nếu như năm ngoái người mua phải trả thêm tiền mua phụ kiện để nhận xe sớm thì năm nay được ưu đãi cả trăm triệu đồng mà khách vẫn không mặn mà. Thậm chí như Honda CR-V nếu cộng hết khuyến mãi phải lên tới 250 triệu đồng/xe, tùy phiên bản.

"Chưa bao giờ tôi thấy thị trường xe ảm đảm như năm nay. Có những ngày không có lấy một khách qua xem xe" - chị Quỳnh cho biết.

Một sản phẩm khách cũng đến từ thương hiệu Nhật Bản là Nisssan Almera lại có mức khuyến mại khá cao - lên tới 70 triệu đồng cho hai phiên bản CVT và CVT cao cấp, đưa giá xe xuống còn 469-525 triệu đồng.

Đây là xe nhập khẩu, không được ưu đãi lệ phí trước bạ theo Nghị định 41 ban hành Tháng 6 năm 2023 của Chính phủ, quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước (CKD).

Tương tự 3 mẫu xe Nhật Bản, Hyundai Accent - xe bán chạy nhất phân khúc tính đến hết tháng 8/2023 cũng đang được các đại lý giảm khoảng 20-30 triệu tùy từng phiên bản.

Accent đang dẫn đầu về doanh số trong phân khúc sedan hạng B tính đến hết tháng 8

Một mẫu xe nhập khẩu khác là Suzuki Ciaz (535 triệu đồng) cũng được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 26 triệu đồng.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, tính đến đầu tháng 8 của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam đạt khoảng gần 25.900 xe, giảm hơn 18.000 xe, tương đương gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này khiến sedan hạng B chỉ xếp sau SUV đô thị trong số những phân khúc ô tô bán chạy nhất Việt Nam.

Mặc dù doanh số nhiều mẫu mã sụt giảm, sedan hạng B đang để mất vị thế phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam vào tay SUV đô thị, tuy nhiên ở cuộc đua tranh đến ngôi vương ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2023, những mẫu sedan hạng B vẫn áp đảo về quân số.