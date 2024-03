Ảnh minh họa.

Thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt xe từ hạng sang đến bình dân liên tục được hãng và đại lý áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá sâu. Đáng chú ý, nhiều mẫu ô tô chạm mốc rẻ chưa từng có kể từ khi trình làng thị trường Việt. Ở phân khúc sedan hạng B, các dòng xe cũng tích cực khuyến mại nhằm thúc đẩy doanh số cũng như giúp người dùng có những lựa chọn mua xe với giá hời. 

Cụ thể, Toyota Việt Nam mới đây vừa điều chỉnh giá bán của mẫu sedan hạng B - Toyota Vios. Hiện, Toyota Vios G được hãng giảm 47 triệu đồng, từ 592 triệu đồng xuống còn 545 triệu đồng. Phiên bản E-CVT nhận mức giảm 40 triệu đồng, giá mới là 488 triệu đồng và bản E-MT thấp nhất ở mức 458 triệu đồng (giảm 21 triệu đồng). Đồng thời, mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% và áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 1/3/2024.

Tương tự, Honda City phiên bản G và L cùng được Honda Việt Nam (HVN) hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm lần lượt là 55 và 58 triệu đồng. Ngoài ra, mẫu xe này còn được hỗ trợ 30 triệu đồng tiền mặt, kéo tổng ưu đãi cao nhất tới 88 triệu đồng. Riêng Honda City bản RS nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương giảm 30 triệu đồng cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và nhiều ưu đãi khác từ nhà phân phối.

Ảnh minh họa.

Không đứng ngoài cuộc, một đại lý đang đưa ra chương trình giảm giá mạnh cho Hyundai Accent số VIN 2023. Theo đó, Hyundai Accent bản MT Tiêu chuẩn số VIN 2023 giảm 49 triệu đồng so với giá niêm yết xuống còn 377 triệu đồng, bản AT đặc biệt có giá 502 triệu đồng, tương đương mức giảm 40 triệu đồng. Bản MT giảm mạnh nhất 52 triệu đồng, giá mới là 420 triệu đồng. Bên cạnh ưu đãi giảm giá sâu, đại lý này còn tặng thêm film cách nhiệt, sơn gầm, thảm sàn da, ví da , vô lăng da,... Trong khi đó một đại lý khác lựa chọn chạy chương trình ưu đãi lên tới 45 triệu đồng hoặc tặng 100% lệ phí trước bạ cho khác hàng mua Hyundai Accent số VIN 2023. Như vậy, thời điểm này, giá bán của Hyundai Accent bản tiêu chuẩn số VIN 2023 còn thấp hơn cả những mẫu xe hạng A như Kia Morning hay Toyota Wigo.

Doanh số sedan hạng B tháng 1/2024. (Đơn vị: Chiếc)

Từng được xem là một trong những phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam thế nhưng trong vòng 1 năm trở lại đây, phân khúc sedan hạng B đang dần đánh mất sức hút. Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, doanh số bán hàng phân khúc sedan cỡ B tháng 1/2024 chỉ đạt 2.617 chiếc, giảm tới gần 70% so với tháng 12/2023. Đặc biệt, có tới 6/7 mẫu xe có lượng tiêu thụ thấp hơn trong khoảng 29 -78%.

Bán chạy nhất phân khúc là Hyundai Accent khi có 916 xe tới tay người tiêu dùng, giảm gần 850 xe so với tháng cuối cùng của năm 2024. Đứng thứ 2 là Toyota Vios với doanh số 653 xe, giảm 2.369 xe so với tháng 12/2023, tương ứng tỷ lệ 78,39%. Dù biên độ giảm khá sâu, tới 68% so với tháng liền trước nhưng doanh số 482 chiếc vẫn đủ sức giúp mẫu Honda City giữ vị trí thứ 3.

Vị trí thứ 4 và 5 đã có sự hoán đổi giữa Mitsubishi Attrage và Mazda 2. Theo đó, với 150 xe bán ra, Mitsubishi Attrage đã phải lùi về phía sau một bậc để nhường vị trí thứ 4 phân khúc cho Mazda 2 vốn đạt doanh số tốt hơn với 372 xe.