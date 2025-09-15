Sedan cỡ B đua giảm giá lăn bánh tại Việt Nam: Vios, Accent, Slavia thực tế còn nhỉnh hơn 400 triệu đồng, rẻ hơn Morning vừa ra mắt

Nhiều xe giảm 100% trước bạ

Trong tháng 9 này, Toyota Vios và Honda City là 2 mẫu xe được giảm giá lăn bánh khủng nhất phân khúc sedan cỡ B. Tất cả phiên bản của Vios và City đều được hỗ trợ 100% trước bạ từ chính sách khuyến mãi chính hãng.

Vios hiện được phân phối với 3 phiên bản, giá niêm yết từ 458 triệu đến 545 triệu đồng. Mức giảm trước bạ quy đổi tiền mặt trị giá 46-54 triệu đồng tùy bản. Giá thấp nhất của bản Vios E MT là 416 triệu đồng. Bản cao cấp nhất còn thực tế 491 triệu đồng. Đây là giá bán thấp kỷ lục của Vios tính đến thời điểm này.

"Vua doanh số" Toyota Vios có khuyến mãi chính hãng khủng nhất phân khúc. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, City không có tùy chọn MT nên giá khởi điểm cao hơn nhóm đối thủ. Phiên bản tiêu chuẩn là City G có giá niêm yết 499 triệu đồng, sau khi trừ khuyến mãi còn 449 triệu đồng. Các bản còn lại có giá niêm yết 539 triệu và 569 triệu đồng, trừ khuyến mãi còn thực tế 485 triệu và 512 triệu đồng.

Cả 2 mẫu sedan cỡ B giảm nhiều nhất phân khúc đều có doanh số đứng top phân khúc. Trong đó, Vios hiện là "vua doanh số" nhóm sedan đô thị này với 7.204 xe bán ra trong 8 tháng đầu năm 2025. City đứng thứ 2 với 5.902 xe bán ra trong cùng kỳ.

Skoda Slavia - tân binh trong phân khúc - cũng không nằm ngoài cuộc đua giảm 100% trước bạ. Mẫu xe vừa ra mắt ngày 11/9 này có giá niêm yết 468-568 triệu đồng. Giá xe sau khi trừ khuyến mãi trước bạ chỉ còn 421-511 triệu đồng. Mức giá khởi điểm của Slavia rất cạnh tranh khi so với "vua doanh số" Vios. Phiên bản giá 421 triệu là tùy chọn số sàn, trong khi 2 bản cao hơn dùng số tự động.

Vừa ra mắt, Skoda Slavia cũng không nằm ngoài "cuộc đua" giảm 100% trước bạ. Ảnh: Hoàng Dũng

Mẫu sedan cỡ B thứ 4 được giảm 100% trước bạ là Mitsubishi Attrage. Phiên bản MT tiêu chuẩn giá 380 triệu đồng được giảm 38 triệu, còn 342 triệu đồng, chưa tính quà tặng tổng giá trị hơn 10 triệu đồng. Bản cao cấp nhất chỉ được giảm 50% trước bạ.

Hyundai Accent cũng trong cuộc đua khuyến mãi với mức giảm tương đương từ hơn 50% trước bạ. Theo thông tin từ đại lý, Accent bản MT tiêu chuẩn giá 439 triệu giảm còn 415 triệu đồng. Các bản cao hơn được giảm nhiều hơn. Ví dụ, Accent bản cao cấp giá 569 triệu được giảm trên dưới 80 triệu đồng, tùy nơi bán.

Mazda2 cũng là một cái tên không thể không nhắc tới trong cuộc đua giảm giá. Phiên bản tiêu chuẩn Mazda2 1.5 AT giảm còn 403 triệu đồng (giảm 15 triệu đồng). Hai bản sedan cao cấp hơn có giá sau giảm còn 456 triệu và 490 triệu đồng.

Mazda2 là xe số tự động có giá rẻ nhất phân khúc. Ảnh: Đại lý

Giá sedan cỡ B "giẫm chân" xe cỡ A

Có thể thấy, giá nhóm sedan cỡ B đang liên tục thiết lập đáy mới, "giẫm chân" nhóm sedan/hatchback cỡ A. Thậm chí, nhiều mẫu xe có giá bán thực tế rẻ hơn cả xe cỡ A.

Ví dụ, Kia Morning vừa ra mắt tháng này có giá niêm yết từ 439 triệu đồng. Mức giá này hiện cao hơn cả Vios, Slavia, Mazda2 và Accent sau khi trừ khuyến mãi. Toyota Wigo có giá niêm yết từ 405 triệu đồng, không có khuyến mãi, tiệm cận mẫu Vios "cùng nhà".