Sedan Audi mới có thể 'thay đổi chóng mặt’ hơn cả xe Hàn: Thiết kế không liên quan đời trước, có thứ đi ngược xu hướng với Mercedes, BMW

Sự thay đổi về định hướng của một thương hiệu xe hơi thường bắt đầu ngay khi có một vị "thuyền trưởng" thiết kế mới tiếp quản quyền lực, và Audi hiện đang nằm ngay giữa tâm điểm của sự chuyển dịch đó. Tính đến giữa năm 2024, Massimo Frascella đã chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng Giám đốc thiết kế của hãng xe Đức, kế nhiệm Marc Lichte – người đã dành trọn một thập kỷ để nhào nặn nên hình hài cho mọi mẫu xe trong danh mục sản phẩm hiện tại.

Dưới triều đại của Frascella, Audi đang chuẩn bị tung ra một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Những nét phác họa đầu tiên đã được hé lộ qua mẫu Concept C đầy kịch tính vào năm ngoái, một phiên bản xem trước cho dòng xe hai cửa được định vị để thay thế huyền thoại TT. Mặc dù kế hoạch này vẫn còn những rào cản nhất định, nhưng nó đã khẳng định một thông điệp đanh thép: Audi sẽ không còn là Audi của ngày hôm qua.

Mẫu concept của Audi là đại diện cho ngôn ngữ thiết kế mới. Ảnh: Motor1

Sẽ phải mất vài năm nữa để những mẫu Audi hiện tại được thay thế bằng các dòng xe mới do Frascella chắp bút. Tuy nhiên, những hình ảnh phác thảo về chiếc A6 sedan tương lai đã cho thấy một diện mạo khác lạ đến mức khó tin. Đáng chú ý, thế hệ A6 hiện hành mới chỉ ra mắt chưa đầy một năm, đồng nghĩa với việc giới mộ điệu sẽ phải chờ đến thập kỷ tới để thực sự chạm tay vào cuộc cách mạng này.

Trong nỗ lực mang đến cho A6 một diện mạo tươi mới, các nhà thiết kế đồ họa đã lấy những yếu tố cốt lõi từ Concept C để cấy ghép lên một thân xe 4 cửa bóng bẩy. Phần đầu xe được coi là góc nhìn gây tranh cãi nhất khi sở hữu lưới tản nhiệt nhỏ gọn chính giữa, rũ bỏ hoàn toàn kiểu dáng đặc trưng đã định hình nên thương hiệu Audi suốt nhiều năm qua. Đi kèm với đó là cụm đèn pha LED siêu mảnh và các hốc gió đứng, tạo nên một gương mặt đầy tính tương lai, cũng không kém phần lạ lẫm.

Các mẫu sedan sau này của Audi sẽ có thiết kế tối giản hơn hẳn. Ảnh dựng đồ họa: Sugar Design

Không chỉ dừng lại ở mặt trước, sự thay đổi còn lan tỏa ra phần hông xe với những cánh cửa và tấm chắn bùn được tạo hình lại, kết hợp cùng đường ôm mới tạo nên một phom dáng quyến rũ. Ở phía sau, nếu Audi tiếp tục bám sát Concept C, chiếc A6 tương lai có thể sở hữu cụm đèn hậu mảnh mai nằm ngang cùng bộ khuếch tán đen bóng phía dưới, tạo nên một tổng thể đồ họa đồng nhất và khác biệt hoàn toàn với trào lưu hiện nay.

Dáng xe trông tương lai hơn và tròn trịa hơn. Ảnh dựng đồ họa: Sugar Design

Tháng trước, chính Frascella đã xác nhận rằng mọi mẫu xe Audi trong tương lai sẽ sở hữu lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ Concept C. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sẽ có những điều chỉnh riêng cho từng dòng xe để đảm bảo mỗi chiếc xe đều có bản sắc riêng thay vì trở thành những bản sao đồng dạng. Cách mà triết lý thiết kế mới này phát triển trong thập kỷ tới chắc chắn sẽ là một câu chuyện thú vị, nhưng ở thời điểm hiện tại, có vẻ như Audi đang đi đúng hướng trong việc tìm kiếm sự đột phá nhằm thoát khỏi cái bóng của chính mình và đối đầu trực diện với Mercedes-Benz hay BMW.