Secret Garden kể về thời gian phải hủy show do 1 thành viên mắc trọng bệnh

Tối 18/10, gần 4.000 khán giả đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để thưởng thức đêm nhạc của nhóm Secret Garden trong khuôn khổ tour lưu diễn kỷ niệm 30 năm thành lập.

Hà Nội được nhóm nhạc Bắc Âu chọn là điểm mở màn cho chuyến lưu diễn toàn cầu. Lần đầu tiên, hai thành viên chủ chốt Rolf Løvland (piano) và Fionnuala Sherry (violin) cùng ban nhạc Secret Garden biểu diễn trực tiếp trước khán giả Việt Nam với hơn 20 tác phẩm tiêu biểu, được chọn lọc từ 13 album phát hành trong suốt 3 thập kỷ.

Secret Garden mang toàn bộ thiết bị sang Việt Nam. Hình ảnh Việt Nam xuất hiện cùng với âm nhạc của Secret Garden.

Theo ban tổ chức, "Secret Garden Live in Vietnam" được đầu tư kỹ lưỡng cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Không gian sân khấu kết hợp giữa yếu tố Bắc Âu và Việt Nam, với hiệu ứng hình ảnh đầm sen, ruộng bậc thang, non nước Ninh Bình… tạo nên phông nền cho các nhạc phẩm quen thuộc của nhóm.

Chương trình mở màn bằng "Windancer", tiếp nối là những bản nhạc nổi tiếng như "Nocturne" – ca khúc giúp Secret Garden giành chiến thắng tại Eurovision 1995, hay "Song From A Secret Garden" – bản nhạc chủ đề trong album đầu tay của nhóm. Hiệu ứng cực quang được trình chiếu trên hệ thống màn hình LED góp phần tăng chiều sâu thị giác cho phần biểu diễn.

Fionnuala Sherry...

...và Rolf Løvland trình diễn thăng hoa.

Giữa các tiết mục, Rolf Løvland và Fionnuala Sherry chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường sáng tác. Trong đó, "Lullaby for Grown-ups" được giới thiệu như một khúc ru dành cho người trưởng thành, thể hiện thông điệp chữa lành và tìm lại sự bình yên qua âm nhạc.

Một điểm nhấn trong chương trình là lần đầu tiên nhóm trình diễn "Tree of Secrets" trên sân khấu. Fionnuala Sherry bày tỏ sự xúc động khi nhận được tình cảm nồng nhiệt từ khán giả Việt Nam và nhóm gửi lời cảm ơn bằng ca khúc "Thank You" do ca sĩ Espen thể hiện.

Rolf Løvland cũng có phần chia sẻ riêng tư về quãng thời gian Fionnuala Sherry mắc ung thư, khiến nhóm phải tạm dừng tour diễn. Khi cô hồi phục, anh sáng tác "Fionnuala's Violin" như món quà tinh thần dành cho đồng nghiệp và chọn biểu diễn tác phẩm này tại Hà Nội.

2 ca sĩ hát chính trong chương trình.

Khép lại đêm diễn là bản hit "You Raise Me Up" – ca khúc gắn liền với tên tuổi Secret Garden và được biết đến qua hàng nghìn bản cover trên thế giới. Hàng nghìn khán giả đã cùng bật đèn flash và hòa giọng theo giai điệu quen thuộc, tạo nên không khí xúc động khép lại đêm nhạc dài hơn hai tiếng.

Dù không sử dụng phiên dịch, nhóm vẫn giao lưu tự nhiên với khán giả qua tiếng Anh, cho thấy âm nhạc là ngôn ngữ chung kết nối nghệ sĩ và người nghe.

"Secret Garden Live in Vietnam" là chương trình thứ ba trong chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng "Good Morning Vietnam" do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam tổ chức với mục tiêu đưa âm nhạc quốc tế đến gần hơn với khán giả trong nước. Toàn bộ doanh thu từ bán vé sẽ được sử dụng cho hoạt động thiện nguyện.