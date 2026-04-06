SEAL Team 6: Đơn vị đặc nhiệm tuyệt mật giải cứu phi công Mỹ trên đất Iran

Tờ New York Times mô tả chiến dịch giải cứu phi công Mỹ là "cuộc rượt đuổi sinh tử kéo dài hai ngày giữa lực lượng Mỹ và Iran", đỉnh điểm là chiến dịch táo bạo vào thứ Bảy, thâm nhập sâu vào lãnh thổ Iran. Theo New York Times, đơn vị SEAL Team 6 của Hải quân Mỹ, được hỗ trợ bởi hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm và các quân nhân khác, đã nhận phần việc khó khăn nhất trong chiến dịch giải cứu thành công sĩ quan này.

Đơn vị tuyệt mật

Trong hệ thống lực lượng đặc nhiệm Mỹ, SEAL Team 6 - còn gọi là DEVGRU, được xếp vào nhóm “Tier 1”, cấp độ tinh nhuệ cao nhất, trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên hợp (JSOC). Đây là đơn vị chỉ được triển khai trong những nhiệm vụ đặc biệt nhạy cảm và rủi ro cực cao như giải cứu con tin, truy bắt mục tiêu giá trị cao hoặc đột kích sâu trong lãnh thổ đối phương, nơi sai lầm gần như không được phép tồn tại.

Vai trò của đơn vị này không chỉ dừng ở tác chiến mà còn bao gồm thử nghiệm chiến thuật, vũ khí và công nghệ mới cho toàn bộ lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ. Điều đó đồng nghĩa SEAL Team 6 không chỉ tham gia chiến đấu, mà còn góp phần định hình cách Mỹ tiến hành các chiến dịch đặc biệt trong môi trường hiện đại, nơi tốc độ, độ chính xác và yếu tố bất ngờ quyết định tất cả.

Đặc nhiệm SEAL Team 6 huấn luyện trên biển. Ảnh NI

Để bước chân vào SEAL Team 6, một binh sĩ trước hết phải trở thành lính SEAL - vốn đã được xem là một trong những chương trình huấn luyện khắc nghiệt nhất thế giới. Theo tài liệu của Hải quân Mỹ, quá trình này kéo dài hơn một năm, bắt đầu với khóa huấn luyện kéo dài 24 tuần, tiếp theo là huấn luyện nhảy dù và chương trình tác chiến nâng cao kéo dài thêm khoảng 26 tuần.

Khắc nghiệt nhất là “Hell Week”, giai đoạn mà học viên phải chịu đựng thiếu ngủ, lạnh giá, đói khát và kiệt sức liên tục trong nhiều ngày. Tỷ lệ loại bỏ ở giai đoạn này cực cao, chỉ một phần nhỏ thành viên có thể trụ lại đến cuối cùng. Tuy nhiên, với những người vượt qua, đây mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình còn khắc nghiệt hơn nhiều.

“Green Team” - cánh cửa hẹp hơn cả địa ngục

Sau nhiều năm phục vụ trong các đơn vị SEAL thông thường, những quân nhân xuất sắc nhất mới được lựa chọn tham gia chương trình tuyển chọn của SEAL Team 6, được gọi là “Green Team”. Đây là giai đoạn sàng lọc khắt khe kéo dài khoảng 6-8 tháng, với tỷ lệ loại bỏ có thể lên tới trên 50%.

Trong quá trình này, ứng viên không chỉ bị kiểm tra thể lực mà còn bị đánh giá liên tục về khả năng chịu áp lực tâm lý, tư duy chiến thuật trong điều kiện cực đoan và khả năng phối hợp trong các tình huống sinh tử. Một số cựu thành viên tiết lộ có những đợt tuyển chọn chỉ chọn được vài người trong số hàng chục ứng viên, cho thấy tiêu chuẩn khắt khe của đơn vị.

Điểm cốt lõi mà SEAL Team 6 tìm kiếm không đơn thuần là sức mạnh thể chất, mà là khả năng giữ vững tinh thần và đưa ra quyết định chính xác ngay cả khi mọi thứ xung quanh đang sụp đổ.

Đặc nhiệm SEAL Team 6. Ảnh Lawfare

Các thành viên SEAL Team 6 được đào tạo để làm chủ hàng loạt kỹ năng ở cấp độ tinh vi và thực chiến. Họ phải thành thạo tác chiến cận chiến trong không gian hẹp với đạn thật, thực hiện nhảy dù từ độ cao lớn, lặn chiến đấu trong môi trường biển sâu, cũng như xử lý các tình huống đột nhập, phá khóa và tác chiến trong đô thị hoặc địa hình phức tạp.

Bên cạnh đó, họ còn được huấn luyện sâu về sinh tồn, lẩn trốn và chống khai thác thông tin theo chương trình SERE (hoạt động độc lập trong thời gian dài nếu bị cô lập). Đặc biệt, các bài huấn luyện thường sử dụng tình huống giả định sát thực tế với yêu cầu sai số gần như bằng 0, phản ánh đúng môi trường mà họ sẽ phải đối mặt trong các chiến dịch thật.

SEAL Team 6 cũng thường xuyên phối hợp huấn luyện với các lực lượng đặc nhiệm hàng đầu thế giới, qua đó nâng cao khả năng tác chiến liên quân và thích ứng với nhiều môi trường khác nhau.

Cấu trúc linh hoạt

Đơn vị này được tổ chức thành nhiều “phi đội” như Red, Blue, Gold hay Silver, mỗi phi đội gồm các nhóm tác chiến nhỏ có thể hoạt động độc lập. Mỗi thành viên trong nhóm đều được đào tạo đa nhiệm, có thể đảm nhận nhiều vai trò từ xạ thủ, y tế chiến trường đến điều phối hỏa lực.

Đội đặc nhiệm SEAL Team 6 sau một chiến dịch bí mật. Ảnh Reddit

Nhờ đó, SEAL Team 6 có thể triển khai nhanh chóng trong nhiều kịch bản khác nhau, từ đột kích chính xác đến giải cứu trong môi trường bị bao vây. Đồng thời, họ được trang bị những công nghệ và vũ khí hiện đại nhất của Mỹ, bao gồm thiết bị nhìn đêm, hệ thống liên lạc mã hóa và các phương tiện trinh sát không người lái, giúp nâng cao đáng kể hiệu quả tác chiến.

Điểm khác biệt lớn nhất của SEAL Team 6 không nằm ở trang bị hay thể lực, mà ở khả năng hoạt động trong môi trường mà mọi phương án đều tiềm ẩn nguy cơ thất bại. Họ được huấn luyện để tự đưa ra quyết định trong tình huống không có chỉ huy trực tiếp, hoạt động sâu trong lãnh thổ đối phương mà không có hậu thuẫn và hoàn thành nhiệm vụ với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Chính vì vậy, đơn vị này thường chỉ xuất hiện trong những chiến dịch mà thất bại không phải là lựa chọn, như các nhiệm vụ giải cứu con tin hoặc phi công bị bắn hạ, nơi thời gian, địa hình và đối phương đều chống lại họ. Trong những hoàn cảnh đó, SEAL Team 6 không chỉ là lực lượng tác chiến, mà còn là “quân bài cuối cùng” có thể xoay chuyển cục diện.