SEA Games 33: Tuyển Timor Leste thắng sốc ở bảng đấu của Thái Lan, tuyển Việt Nam hưởng lợi

Ở trận ra quân bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Timor Leste để thua chủ nhà Thái Lan với tỉ số 1-6. Điều này khiến nhiều người hâm mộ tin rằng đến lượt trận thứ hai vào tối nay (6/12), U22 Singapore cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm.

Niềm tin này càng được củng cố khi ngay ở phút 11, hàng thủ U22 Timor Leste mắc sai lầm trong khâu bọc lót, tạo điều kiện để U22 Singapore phản công cực nhanh. Cú sút đầu tiên đưa bóng dội cột dọc bật ra và Rashid có mặt đúng lúc, đệm bóng tung lưới mở tỉ số trận đấu.

Nhưng lợi thế của U22 Singapore chỉ kéo dài được 8 phút. Phút 19, từ pha xuống biên phải và căng ngang nguy hiểm, Gostavo vô lê không thắng được thủ môn Singapore nhưng Canavaro đã băng vào đá bồi cực nhanh, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

U22 Timor Leste ngược dòng thành công ngay trong hiệp 1.

Hưng phấn sau bàn gỡ, U22 Timor Leste bắt đầu chơi áp sát quyết liệt hơn. Phút 42, tiếp tục từ một tình huống đánh biên bên phải, bóng được trả ngược ra đúng tầm băng lên của Correira. Cú dứt điểm một chạm chuẩn xác của cầu thủ này khiến thủ môn Singapore chỉ biết đứng nhìn. U22 Timor Leste vươn lên dẫn trước 2-1.

Đến phút 45+1, thảm hoạ phòng ngự của U22 Singapore lên đến đỉnh điểm. Rashid chuyền bóng lỗi ngay trước vòng cấm nhà, tạo điều kiện cho Fernando băng xuống đối mặt. Anh vượt qua thủ môn rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số 3-1 cho U22 Timor Leste ngay trong hiệp một.

U22 Timor Leste tạo nên bất ngờ đầu tiên ở môn bóng đá nam SEA Games 33.

Bước sang hiệp hai, U22 Singapore nỗ lực tìm bàn rút ngắn nhưng liên tục bỏ lỡ. Teo Jae Jin đưa bóng tìm tới cột dọc ở phút 49 trước khi các pha treo bóng, căng ngang sau đó đều bị thủ môn Timor Leste hóa giải.

Hai đội sau đó chơi ăn miếng trả miếng, tạo nên thế trận hấp dẫn tuy nhiên lại không có thêm bàn thắng nào được ghi. U22 Singapore thêm một lần đưa bóng trúng cột dọc ở cuối trận, trong khi U22 Timor Leste cũng bỏ lỡ thời cơ ghi thêm bàn thắng khi dứt điểm ra ngoài dù khung thành đã bỏ trống.

Trận đấu khép lại với tỉ số 3-1 nghiêng về U22 Timor Leste. Đội bóng này khép lại vòng bảng với 3 điểm, hiệu số -3. Dù có cơ hội lớn để xếp nhì bảng A chung cuộc nhưng với hiệu số bàn thắng khá thấp, cơ hội vào bán kết của U22 Timor Leste là không nhiều. Theo điều lệ giải, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất sẽ có vé vào bán kết. Điều này phần nào mang đến tin vui cho các đội bóng ở bảng B (U22 Việt Nam, U22 Malaysia) và bảng C (U22 Indonesia, U22 Philippines, U22 Myanmar).

Trong khi đó, U22 Singapore buộc phải đánh bại U22 Thái Lan ở lượt cuối để níu kéo hi vọng.