SEA Games 33: Quả bóng Vàng ghi bàn đẳng cấp, tuyển Việt Nam thắng trận quan trọng trước Indonesia

Lượt trận mở màn vòng bảng môn futsal nữ SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đối đầu với Indonesia. Nhìn vào thành tích quá khứ, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn. Nhưng tuyển Indonesia đã khiến đoàn quân áo đỏ gặp rất nhiều khó khăn.

Với một HLV đến từ Bồ Đào Nha cùng quá trình chuẩn bị gắt gao, tuyển Indonesia cho thấy sự tiến bộ rõ rệt thời gian ngắn. Đội bóng xứ Vạn đảo nhập cuộc tự tin, triển khai áp sát mạnh mẽ và ngăn chặn một cách hiệu quả các pha lên bóng của tuyển Việt Nam.

Không thể áp sát khung thành đối phương, tuyển Việt Nam thậm chí còn nhiều lần suýt phải nhận bàn thua. Trong hiệp một và nửa đầu hiệp hai, thủ môn Hải Yến đã có hàng loạt tình huống cứu thua xuất sắc giúp giữ sạch mành lưới.

Giữa tình thế đầy khó khăn, tuyển Việt Nam bất ngờ tìm được bàn thắng nhờ pha phản công thần tốc. Thủ môn Hải Yến phát bóng thẳng sang phần sân đối phương. Thu Xuân nỗ lực tranh bóng với cầu thủ Indonesia. Thùy Trang băng lên tiếp bóng cực nhanh và dứt điểm tinh tế mang về bàn mở tỉ số.

Đây là tình huống cho thấy khả năng quan sát và chớp thời cơ đẳng cấp đến từ Thùy Trang. Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2024 di chuyển từ phần sân nhà và bất thình lình tăng tốc để ập vào đúng lúc sút tung lưới đối phương.

Thùy Trang tỏa sáng mang về bàn thắng quan trọng cho tuyển Việt Nam

Bàn thắng dẫn trước giúp tuyển Việt Nam phần nào trút được gánh nặng tâm lý. Các pha phối hợp trở nên thanh thoát và chính xác hơn.

Phút 28, tuyển Việt Nam được hưởng quả penalty. Cầu thủ đội bạn trong nỗ lực cản phá đã phạm lỗi với Ngọc Hân trong vòng cấm địa. Ở cự li 6m, Thanh Ngân dứt điểm uy lực làm tung nóc lưới, không cho thủ môn đội bạn cơ hội cản phá.

Những phút cuối trận, tuyển Indonesia trong thế không còn gì để mất đã dâng toàn bộ đội hình lên tấn công. Đội bóng xứ Vạn đảo sử dụng chiến thuật power-play với thủ môn lên cao và vây hãm khung thành tuyển Việt Nam.

Nhưng khi mà bàn thắng chưa đến, tuyển Indonesia đã nhận bàn thua. Tuyển Việt Nam tận dụng tốt khoảng trống sau lưng đội hình đối phương để nâng tỉ số lên 3-0. Người ghi bàn thứ ba cho đoàn quân áo đỏ là Phương Anh.

Tới những giây cuối, tuyển Indonesia mới có được bàn thắng. Dù vậy, chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về tuyển Việt Nam. Với 3 điểm trong tay, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng tạm thời dẫn đầu bảng B môn futsal nữ SEA Games 33 và mở toang cánh cửa lọt vào bán kết. Trận đấu tiếp theo, tuyển Việt Nam gặp Myanmar vào lúc 13h30 ngày 14/12.

Xếp hạng tạm thời bảng B môn futsal nữ SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33: Việt Nam 3-1 Indonesia

Bàn thắng:

Việt Nam: Thùy Trang 24’, Thanh Ngân 28’, Phương Anh 38’

Indonesia: Quisepina 39’