Vượt khó đầy ngoạn mục tại SEA Games, tuyển Việt Nam nhận ngay tin vui từ FIFA

Bị đẩy vào tình thế phải thắng ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt khó đầy ngoạn mục. Đoàn quân áo đỏ giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar để lọt vào bán kết với ngôi đầu bảng B.

Bên cạnh niềm vui tại SEA Games, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn nhận thêm tin tức đáng mừng từ FIFA. Trong đợt cập nhật dữ liệu mới nhất của BXH FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam được cộng thêm 4,67 điểm. Đoàn quân áo đỏ tăng 1 bậc lên hạng 36 thế giới với 1621,187 điểm tích lũy.

Đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 36 thế giới trên BXH FIFA

Tại châu Á, tuyển Việt Nam đang đứng thứ 6, xếp sau các đội Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia. Tính riêng tại khu vực Đông Nam Á, "Những chiến binh Sao Vàng" vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu. Xếp sau lần lượt là Philippines (hạng 41 thế giới), Thái Lan (hạng 53), Myanmar (hạng 54).

Nếu tiếp tục duy trì mạch chiến thắng tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tích lũy thêm được điểm số và tăng bậc ở những đợt cập nhật dữ liệu tiếp theo. Thứ hạng cao nhất trong lịch sử mà tuyển Việt Nam từng đạt được là hạng 28 thế giới vào năm 2014.

Trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 Việt Nam vs Indonesia diễn ra lúc 16h00 ngày 14/12 tại SVĐ IPE Chonburi, Thái Lan.