SEA Games 33: HLV Lào mượn ngạn ngữ Trung Quốc, nhắn nhủ điều đặc biệt trước ngày đấu U22 Việt Nam

“Có câu ‘Nhân tại tố, Thiên tại khán’ – con người làm gì, Trời đều nhìn thấy. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và chuẩn bị rất kỹ. Còn kết quả ngày mai hay những trận sau sẽ ra sao, có lẽ chỉ Trời mới biết”, HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào nói trong buổi họp báo vào chiều nay (2/12), một ngày trước trận gặp U22 Việt Nam tại bảng B SEA Games 33.

Hai HLV Kim Sang-sik và Ha Hyeok-jun có quan hệ khá thân thiết.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp: “Tôi đã biết HLV Kim Sang-sik từ lâu. Ông ấy là một HLV giỏi và đã xây dựng một đội tuyển mạnh. Được đối đầu với đội bóng của ông ấy, tôi tin rằng đội tuyển Lào sẽ trưởng thành hơn”.

Nói về cơ hội cạnh tranh của U22 Lào, HLV Ha Hyeok-jun cho biết: “Về thể thức, chúng tôi thắng một và hòa là có cơ hội lớn vượt qua vòng bảng. Con đường vào bán kết không dễ dàng. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và chuẩn bị tốt nhất có thể”.

Nhân dịp Quốc khánh Lào 2/12, HLV Ha Hyeok-jun bày tỏ mong muốn đội tuyển của mình sẽ thi đấu thật cống hiến để gửi tặng người hâm mộ một trận đấu đẹp mắt.

“Lào là đất nước có khoảng 7-8 triệu dân, dân số có thể ít nhất trong khu vực, nhưng người hâm mộ bóng đá ở đây rất cuồng nhiệt. Người hâm mộ Việt Nam cũng yêu bóng đá không kém. Dù quy mô dân số hay đất nước có khác nhau, nhưng tình yêu bóng đá là như nhau. Hôm nay là Quốc khánh của Lào, tôi hy vọng chúng tôi có thể cống hiến những gì tốt nhất để mang lại một trận cầu hay”, HLV Ha Hyeok-jun chia sẻ.

HLV Ha Hyeok-jun mong muốn cùng U22 Lào tạo nên những dấu ấn nhất định tại SEA Games 33.

U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào ở trận mở màn bảng B vào chiều 3/12. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục tâm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.

“SEA Games là giải đấu rất quan trọng với Việt Nam. Ngày mai là trận đấu đầu tiên và cũng là trận rất quan trọng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa để hướng đến mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng”, HLV Kim Sang-sik bày tỏ.

Đánh giá về đối thủ U22 Lào, HLV trưởng U22 Việt Nam tỏ ra thận trọng: “Hai đội đã gặp nhau nhiều lần. Lần gần nhất Việt Nam thắng 2-0, nhưng dưới thời HLV Ha Hyeok-jun, Lào đã tiến bộ rõ rệt. Ông ấy đã tạo ảnh hưởng lớn về lối chơi và tổ chức đội hình cho Lào. Tôi rất tôn trọng điều đó”.

HLV Kim Sang-sik cũng chia sẻ rằng U22 Việt Nam đã làm việc với mật độ rất cao trong thời gian qua nhằm chuẩn bị kỹ nhất cho SEA Games 33. “Chúng tôi rất bận rộn, cố gắng cải thiện để trưởng thành hơn từng ngày. Toàn đội chắc chắn muốn đạt kết quả tốt nhất ngày mai”, HLV Kim Sang-sik nói.

HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ giành HCV SEA Games ngay trong lần đầu tiên dự giải.

Trả lời câu hỏi về kỳ vọng tại SEA Games 33, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “U22 Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đạt thành tích tốt nhất. Ở Đông Nam Á, các đội đều có sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau góp phần giúp bóng đá khu vực phát triển”.

Trong lời nhắn gửi đến người hâm mộ Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Tôi cảm ơn người hâm mộ dù trực tiếp đến SVĐ hay theo dõi qua truyền hình đã luôn ủng hộ đội tuyển. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại niềm vui và kết quả tốt nhất”.