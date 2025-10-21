SEA Games 33: Đối thủ bất ngờ tiết lộ “chiêu lạ”, HLV Kim Sang-sik cần đặc biệt cảnh giác

HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào vừa bất ngờ tiết lộ kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33. Cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ dùng trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 11 tới để làm nơi rèn quân cho các cầu thủ U22.

Sau 1 trận thắng và 3 trận thua, đội tuyển Lào đã chắc chắn hết hi vọng giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027. Ông Ha Hyeok-jun coi trận gặp Việt Nam sắp tới là cơ hội không thể tốt hơn để thử nghiệm những nhân tố trẻ.

HLV Ha Hyeok-jun quyết tâm gây bất ngờ tại SEA Games 33

Sự chuẩn bị của U22 Lào thực sự mang tới những lo ngại dành cho HLV Kim Sang-sik và U22 Việt Nam. Hồi tháng 7 vừa qua, U22 Lào từng thua U22 Việt Nam 0-3 tại vòng bảng giải U23 Đông Nam Á 2025.

Nhưng đến vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 9, đội bóng xứ Triệu voi cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Họ hòa 0-0 ngay trên sân của U22 Indonesia và đánh bại U22 Macau (Trung Quốc) với tỉ số 3-1. Phong độ ấn tượng đến từ U22 Lào cũng góp phần khiến U22 Indonesia hụt hơi trong cuộc đua giành vé vớt và chấp nhận vắng mặt tại VCK U23 châu Á 2026.

Việc mang đội U22 đi đá vòng loại Asian Cup 2027 sẽ chỉ là một phần trong kế hoạch công phu hướng tới SEA Games của HLV Ha Hyeok-jun. Kể từ lên nắm quyền, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cải thiện rõ rệt nền tảng thể lực và ý thức chiến thuật của các học trò. U22 Lào trở nên đáng sợ hơn nhiều nhờ hàng phòng ngự chặt chẽ và lối chơi kỷ luật.

HLV Kim Sang-sik cần cảnh giác

Theo lịch thi đấu dự kiến, U22 Lào chính là đối thủ trong trận ra quân vòng bảng SEA Games 33 của U22 Việt Nam. Còn nhớ ở cuộc đọ sức tại vòng bảng SEA Games 32, đoàn quân áo đỏ đã rất vất vả mới có được chiến thắng 2-0.

HLV Kim Sang-sik chắc chắn cần phải tính toán thật kỹ càng để U22 Việt Nam khởi đầu giải đấu một cách trọn vẹn nhất. Bởi với cách chia bảng mới mẻ tại SEA Games 33 (3 bảng đấu thay vì 2 bảng như truyền thống), một cú sảy chân có thể phải trả giá bằng tấm vé bán kết.

Danh sách các bảng đấu bóng đá nam SEA Games 33 (độ tuổi U22)

Bảng A: Thái Lan, Campuchia, Timor Leste

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào

Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore