Dấu mốc quan trọng của cầu thủ Việt kiều

Tại vòng 9 Bundesliga 2 (Hạng 2 bóng đá Đức), CLB Fortuna Düsseldorf để thua trên sân nhà với tỉ số 1-2 trước Eintracht Braunschweig. Trong ngày đội nhà thua trận, trung vệ Kenneth Schmidt vẫn kịp để lại dấu ấn với bàn thắng vào lưới Eintracht Braunschweig.

Trong tình huống đội nhà có bóng, Kenneth Schmidt âm thầm dâng cao xâm nhập vòng cấm đội phương. Anh băng lên đúng thời điểm đồng đội thực hiện quả căng ngang để đệm bóng gọn gàng tung lưới đối phương.

Kenneth Schmidt ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp ở cấp CLB

Đây là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Kenneth Schmidt. Mùa giải 2025/26 đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ đến từ trung vệ Việt kiều sau giai đoạn sa sút.

Tính từ đầu mùa, Kenneth Schmidt đã ra sân 8 trận tại Bundesliga 2 và ghi 1 bàn thắng. Ngoài vị trí trung vệ sở trường, cầu thủ 23 tuổi cũng cho thấy sự thích nghi tốt khi được HLV xếp đá hậu vệ trái.

Trưởng thành từ lò đào tạo Freiburg, Kenneth Schmidt từng được đánh giá là trung vệ giàu tiềm năng của bóng đá Đức. Anh đã thi đấu ở Bundesliga và Europa League từ khi còn rất trẻ. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 2002 còn được gọi lên đội tuyển U21 Đức.

Nhưng chấn thương cùng một số vấn đề khác khiến cho Kenneth Schmidt trải qua giai đoạn đầy khó khăn. Mùa Hè 2025, trung vệ cao 1m89 chuyển từ Freiburg sang Fortuna Düsseldorf.

Chấp nhận từ Bundesliga xuống Bundesliga 2 để làm lại, Kenneth Schmidt dần cho thấy quyết định này là đúng đắn. Việc được ra sân thường xuyên ở môi trường ít áp lực hơn giúp anh ngày càng tự tin và tìm lại phong độ.

Thời điểm lên tuyển U21 Đức vào năm 2023, Kenneth Schmidt từng được Transfermarkt định giá lên tới 3,5 triệu USD (khoảng 91 tỷ đồng). Quãng thời gian chật vật khiến mức định giá của anh sụt giảm xuống còn 933.000 USD (khoảng 24 tỷ đồng). Nhưng các chuyên gia tin rằng nếu duy trì được sự tiến bộ, giá trị của Kenneth Schmidt hoàn toàn có thể nhanh chóng vượt qua con số 1 triệu USD trong thời gian tới.

HLV Kim Sang-sik sẽ có viện binh đẳng cấp?

Sự “chịu chơi” của các CLB cùng việc VFF tạo điều kiện đã giúp thu hút ngày càng nhiều cầu thủ Việt kiều chất lượng về với V.League.

Filip Nguyễn và Cao Pendant Quang Vinh là 2 cái tên nổi bật nhất. Filip Nguyễn từng thi đấu ở Europa League trong khi Cao Pendant Quang Vinh đã chơi cho một số cấp độ tuyển trẻ Pháp. Cả 2 sau khi chuyển sang V.League chơi bóng đã được trao quốc tịch Việt Nam và khoác áo ĐTQG.

Cao Pendant Quang Vinh đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam trong những phút cuối trận gặp Nepal

Một số cái tên khác đang sẵn sàng tiếp bước cặp đôi nói trên có thể kể đến Adou Minh, Patrik Lê Giang, Kyle Colonna, Kevin Phạm Ba, Trần Thành Trung.

Có bà là người Việt Nam, Kenneth Schmidt đáp ứng một trong những điều kiện cơ bản để có thể nhập tịch và khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trong làn sóng chiêu mộ cầu thủ Việt kiều của các CLB V.League, trung vệ 23 tuổi nằm trong số những cái tên được người hâm mộ chờ đợi nhất.

Một phương án khác được nhắc đến là cách làm tương tự LĐBĐ Indonesia. Kenneth Schmidt vẫn theo đuổi sự nghiệp tại châu Âu nhưng sẽ tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trong các dịp FIFA Days.