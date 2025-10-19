Bốc thăm SEA Games 33: U22 Việt Nam chạm trán Malaysia, Indonesia rơi vào "bảng tử thần"

Ở môn bóng đá nam, 10 đội được chia thành 4 nhóm hạt giống, bốc thăm vào 3 bảng (2 bảng 3 đội, 1 bảng 4 đội). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tìm ra 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất vào bán kết.

Kết quả bốc thăm đưa U22 Việt Nam vào bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào. Đây cũng là kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp 3 đội bóng này chạm trán nhau ngay từ vòng bảng.

Trong khi đó, chủ nhà U22 Thái Lan gặp 2 đối thủ khá dễ chơi ở bảng A là U22 Campuchia và U22 Timor Leste.

Bảng C sẽ là bảng đấu khó nhằn nhất với sự cạnh tranh của 4 đội U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Singapore.

U22 Việt Nam từng thắng U22 Malaysia 2-1 tại vòng bảng SEA Games 32.

Môn bóng đá nam SEA Games 2025 sẽ diễn ra từ ngày 3/12 đến 18/12. Vòng bảng được tổ chức tại 4 sân vận động, gồm Tinsulanon (Songkla), 700th Anniversary (Chiang Mai), IPE Chonburi và Chonburi Stadium (Chonburi).

Sân Chonburi Stadium cũng sẽ là nơi diễn ra 1 trận bán kết, trong khi sân Rajamangala tại Bangkok tổ chức trận bán kết còn lại, trận tranh huy chương đồng và chung kết.

Trong khi U22 Việt Nam có bảng đấu khá thuận lợi thì tuyển nữ Việt Nam tiếp tục rơi vào bảng khó.

Với môn bóng đá nữ, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Philippines, Myanmar. Đây là bảng đấu giống hệt kỳ SEA Games 32, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung phải rất vất vả mới giành được vé vào bán kết (3 đội Việt Nam, Myanmar và Philippines cùng có 6 điểm).

Trong khi đó tại bảng A, chủ nhà Thái Lan dễ thở hơn rất nhiều khi chỉ phải gặp các đối thủ Campuchia, Singapore và Indonesia.