Nóng: Bích Tuyền không dự SEA Games 33, tuyển Việt Nam mất thêm 2 trụ cột khác

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) vừa công bố danh sách 20 vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 33. Ngay lập tức, danh sách này gây chú ý bởi sự vắng mặt của Bích Tuyền và 2 trụ cột khác là Thanh Thúy và Bích Thủy.

Bích Tuyền không thi đấu trong vài tháng qua vì nhiều lý do.

Trong vài năm qua, Bích Tuyền luôn là gương mặt nổi bật bậc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam, sở hữu khả năng tấn công mạnh mẽ, chiều cao 1m88 và phong cách thi đấu bùng nổ.

Cô từng được bầu chọn là “Vận động viên xuất sắc nhất” và “Đối chuyền hay nhất” tại SEA V.League 2025. Ở giai đoạn 2 của giải đấu này, chính sự xuất sắc của Bích Tuyền đã giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên thắng được tuyển Thái Lan, qua đó lên ngôi vô địch.

Trước đó, Bích Tuyền từng gây tiếc nuối khi xin rút khỏi danh sách đội tuyển tham dự Giải vô địch thế giới 2025 diễn ra ở Thái Lan vì lý do cá nhân. Sự vắng mặt của cô khi ấy khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn và dừng bước sớm với 3 trận thua trước Ba Lan, Đức và Kenya.

Sau đó, đối chuyền sinh năm 2000 này cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của CLB Ninh Bình ở giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Thay vào đó, Bích Tuyền được đưa vào thành phần ban huấn luyện để hỗ trợ về chuyên môn. Việc này cũng giúp tay đập quê Vĩnh Long có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi hoàn toàn chấn thương.

Bích Tuyền là tay ghi điểm chủ lực của tuyển Việt Nam trong những năm qua.

Danh sách tập trung của tuyển bóng chuyền nữ lần này cũng thiếu vắng hai gương mặt trụ cột khác là Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy do bận thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. VFV đang đàm phán với các CLB Nhật Bản để hai tuyển thủ này có thể trở về khoác áo đội tuyển tại SEA Games 33.

Trong khi đó, HLV trưởng đã trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ như chủ công Quỳnh Hương, chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, phụ công Lê Thùy Linh hay libero Hà Kiều Vy. Đáng chú ý, Đặng Thị Kim Thanh – người góp công lớn giúp CLB VTV Bình Điền Long An vô địch quốc gia – cũng được gọi trở lại sau thời gian dài vắng bóng.

Việc thiếu vắng Bích Tuyền rõ ràng là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam. Tay đập 25 tuổi không chỉ là nguồn điểm chủ lực mà còn là biểu tượng tinh thần của đội trong nhiều giải đấu. Tuy nhiên, việc mạnh dạn trao cơ hội cho lứa trẻ cũng sẽ là một điểm sáng trong chiến dịch SEA Games sắp tới của bóng chuyền Việt Nam.