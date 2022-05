SEA Games 31 tại Bắc Ninh, Bắc Giang ghi dấu ấn đậm nét với các đoàn quốc tế

Nhìn lại sự kiện SEA Games 31 tại Bắc Ninh, Bắc Giang đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tất cả các khâu, phần việc, từ cơ sở vật chất đến hậu cần, đón tiếp truyền thông, y tế, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đã góp phần vào thành công của SEA Games.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Văn Ảnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, với tất cả các nội dung tranh tài thi đấu SEA Games 31 tại Bắc Ninh được tổ chức bài bản, khoa học; đồng thời có sự tham gia tích cực của các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp nhịp nhàng cho nên mọi công việc được phân công đều đảm bảo hoàn thành tốt do Ban tổ chức đề ra.

Theo ông Ảnh, thông qua Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này, tỉnh Bắc Ninh cũng quảng bá về các chương trình thể thao có chất lượng cao, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để tham gia giải đấu quốc tế, đặc biệt Cụm sân tổ hợp quần vợt tennis được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao về quy mô và chất lượng.

SEA Games 31 tại Bắc Ninh, Bắc Giang ghi dấu ấn đậm nét với các đoàn thể thao quốc tế.

"Bắc Ninh chủ động tuyên truyền, quảng bá rộng rãi tới đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh và khu vực. Do đó, khán giả đến cổ vũ tại các nhà thi đấu rất nhiệt tình, tạo ấn tượng tốt trong mắt bạn bè quốc tế tham gia tại SEA Games 31.

Đặc biệt, những bộ phận làm công tác quản lý thể thao của các sở, ban, ngành được học tập nâng cao, kinh nghiệm khả năng tổ chức, sự kiện thể thao trong nước và quốc tế một cách bài bản khoa học của các liên đoàn thể thao thế giới và trong khu vực" - ông Nguyễn Văn Ảnh nhấn mạnh.

Tay vợt Lý Hoàng Nam bảo vệ thành công HCV đơn nam quần vợt SEA Games 31.

Trong suốt thời gian diễn ra các môn thi đấu SEA games 31 tại Bắc Ninh, Bắc Giang, hàng vạn khán giả đã đến xem, cổ vũ các vận động viên thi đấu. Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang với sức chứa khoảng 4.500 chỗ ngồi luôn chật kín khán giả. Nhiều trận đấu, người xem đến nhưng phải ra về vì không còn chỗ, đành phải xem truyền hình trực tiếp các trận đấu qua ti vi, mạng xã hội, trang web. Còn tại Nhà Thi đấu sân quần vợt Hanaka (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) với gần 3.000 chỗ ngồi luôn chật kín khán giả đến xem và cổ vũ cho đội tuyển quần vợt Việt Nam thi đấu với không khí luôn sôi động, cuồng nhiệt, văn minh.

Ngoài ra, nhiều khán giả ngoài địa phương còn lặn lội hàng trăm cây số đến Bắc Ninh, Bắc Giang để tận mắt chứng kiến những trận đấu "nảy lửa". Điều đó cho thấy sức hút, sự quan tâm đặc biệt của môn Kicboxing, Bocxing, cầu lông đối với người hâm mộ....

Với khoảng gần 3.000 chỗ ngồi, thời điểm diễn ra trận đấu, rất đông người dân TP Từ Sơn đã đến nhà thi đấu trung tâm để cổ vũ cho đội tuyển quần vợt Việt Nam thi đấu.

Nhiều đoàn VĐV quốc tế nhận xét, họ hiếm thấy nơi nào người dân lại dành tình yêu đối với môn cầu lông như Bắc Giang. Ngay cả khi không có các VĐV Việt Nam thi đấu nhưng khán giả Bắc Giang vẫn cổ vũ cuồng nhiệt cho các đội. Đó không chỉ là niềm khích lệ, cổ vũ tinh thần thi đấu đối với các VĐV mà còn thể hiện tình cảm, nét đẹp văn hóa của người dân Bắc Giang.

Anh Lim Weixiang, phóng viên thể thao Singapore cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến với Bắc Giang, tôi rất bất ngờ trước vẻ đẹp của nhà thi đấu. Ban tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để phóng viên quốc tế tác nghiệp, khán giả đến đây cổ vũ đông đảo, nhiệt tình khiến tôi rất ấn tượng”.

Anh Randolph Balatbat - phụ trách đội tuyển cầu lông Philippines chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi tham dự SEA Games, những ngày ở Bắc Giang chúng tôi được ban tổ chức đón tiếp nhiệt tình, chu đáo. Đặc biệt, đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ tích cực và rất thân thiện, ở đây chúng tôi cảm nhận được sự cháo đón như tại quê nhà”.

Các vận động viên môn cầu lông SEA Games 31 tranh tài tại Nhà Thi đấu tỉnh Bắc Giang.

Theo ông Trần Minh Hà – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban thường trực tổ chức địa phương môn Cầu lông SEA Games 31 tỉnh Bắc Giang cho biết, do là lần đầu tiên tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á nên giai đoạn đầu, việc triển khai có phần lung túng.

“Những hạn chế này đã sớm được khắc phục, mọi vướng mắc đều được giải quyết kịp thời, công tác chuẩn bị được ban tổ chức chỉ đạo quyết liệt, sát sao. Các Sở, ngành, địa phương vào cuộc tích cực, trách nhiệm, chu đáo, để lại dấu ấn tốt đẹp” - ông Hà nói.

Để bảo đảm an ninh trật tự sự kiện diễn ra thi đấu, tỉnh Bắc Giang đã huy động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ. Ngành y tế tỉnh cũng chuẩn bị phương án xử lý tình huống (sơ cứu, cấp cứu) đảm bảo an toàn thực phẩm đối với đồ ăn các đại biểu, quan khách, đoàn VĐV. Đặc biệt, gần 80 tỉnh nguyện viên thông thạo tiếng Anh được tuyển trọn kỹ lưỡng.

Đã có 114 trận đấu cầu lông diễn ra tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của 135 VĐV đến từ 8 quốc gia, gồm: Malaysia, Indonesia, Philipines, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Đội tuyển cầu lông Việt Nam có 20 VĐV thi đấu tại SEA Games 31, trong đó có 4 VĐV của Bắc Giang tham gia tranh tài.

Ban tổ chức quốc gia và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã đánh giá rất cao sự chuẩn bị của tỉnh Bắc Giang ở các khâu, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức thành công các môn thi đấu tại SEA games 31 là dịp để tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc gia, khu vực, quốc tế.

Thông qua tổ chức sự kiện SEA games 31 tại Bắc Ninh- Bắc Giang, cái được lớn nhất của hai địa phương đó là tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế về một vùng Kinh Bắc năng động, đổi mới, phát triển, thân thiện, mến khách. Hình ảnh vùng đất, con người, giá trị lịch sử, văn hóa của Bắc Ninh và Bắc Giang được quảng bá, lan tỏa mạnh mẽ. Đây cũng là dịp để hai tỉnh khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc gia, khu vực, quốc tế./.