Sẽ yêu cầu tạm dừng phát hành MV của Sơn Tùng M-TP, chờ xử lý chính thức

Trao đổi với chúng tôi ngày 29/4, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH và TTĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, sau khi xem MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP, nhận thấy có những nội dung tác động xấu đến giới trẻ, đặc biệt phân cảnh cuối xuất hiện cảnh nhảy lầu tự tử.



Theo ông Tự Do, những nội dung này rất nguy hại đến nhận thức và hành động của giới trẻ hiện nay, trong bối cảnh giới trẻ có nhiều khó khăn về tâm sinh lý trong 2 năm đại dịch Covid-19.

"Nội dung MV vô tình cổ vũ những hành động gây nguy hại đến sức khoẻ cộng đồng, đã vi phạm quy định khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/202/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn", ông Tự Do nói.

Các cơ quan chức năng vào cuộc sau khi MV mới phát hành của Sơn Tùng M-TP gây nhiều tranh cãi

Hiện, Cục PTTH&TTĐT đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục nghệ thuật biểu diễn, để có hướng xử lý chính thức, dừng những nội dung gây tác hại xấu. Đồng thời, có hướng xử lý với những nghệ sĩ vi phạm quy định, cũng như xây dựng bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ nói chung và trên không gian mạng nói riêng.

Về hướng xử lý MV của Sơn Tùng M-TP, theo ông Tự Do, nếu Sơn Tùng không dừng việc phát hành MV, Cục sẽ yêu cầu Google, YouTube can thiệp gỡ MV, đồng thời xử lý Sơn Tùng nếu như không chấp hành.

Cùng ngày, bà Trần Ly Ly, Quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết Cục đã làm công văn gửi tới các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý vụ việc theo hướng tạm dừng phát hành MV này để chờ xử lý.

MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP được phát hành tối 28/4, kể về cuộc đời bi kịch của một chàng trai bị bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện, bị bạo lực học đường và trở thành một kẻ quậy phá, quấy rối. Kết thúc MV, chàng trai nhảy từ trên cao xuống để tự kết thúc đời mình, giải thoát bản thân khỏi cuộc sống đơn độc, không gia đình và ngột ngạt. Điều 3, Nghị định 144/202/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn, quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn: Khoản 4. Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

https://kenh14.vn/se-yeu-cau-tam-dung-phat-hanh-mv-cua-son-tung-m-tp-cho-xu-ly-chinh-thuc-2022042913182875.chn