Sẽ xử phạt cửa hàng xăng dầu găm hàng

Một cây xăng tại TPHCM nghỉ bán. Ảnh: Ng.Hải.

Thông báo hết xăng, bán có định mức

Hai ngày nay người dân trên địa bàn TPHCM hết sức bức xúc khi mua xăng nhưng thấy thông báo “hết xăng”, “hết xăng, đang chờ nhập hàng”, “hết xăng, mong quý khách thông cảm”... Thậm chí, nhiều người phải dắt bộ đoạn xa vì không có xăng để đổ; nhiều người phải đi 3 - 4 cửa hàng xăng dầu mới có thể đổ đầy bình.

Ghi nhận của phóng viên, ngày 10/10 tại cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Đông, TP Thủ Đức) treo biển “hết xăng, mong quý khách thông cảm”. “Chạy 2 cửa hàng rồi đều không đổ được. Giờ lại đến cửa hàng này. Không biết cửa hàng nào có thể đổ được đây?” - bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (ngụ tại Thủ Đức) lấy tay lau mồ hôi, phân trần. Tương tự, tại địa bàn Q12, nhiều cửa hàng xăng dầu cũng thông báo nghỉ bán vì hết xăng. Trước bảng thông báo hết xăng, nhiều khách hàng thất thểu dắt xe đi tiếp.

Thực tế cho thấy nhiều cửa hàng xăng dầu thông báo hết xăng một cách khó hiểu. Tai cửa hàng xăng dầu số 3 trên đường Võ Văn Ngân (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) treo biển “hết xăng” nhưng cây xăng vẫn mở cửa, vẫn có nhân viên làm việc. Trạm xăng dầu Quang Trung Chi nhánh 2 - Công ty TNHH xăng dầu Quang Trung (44 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh), hết xăng vẫn mở cửa bán dầu.

Ngoài những cửa hàng thông báo hết xăng, không ít cửa hàng xăng dầu đổ xăng cho khách có định mức rõ ràng, chỉ bán 20.000 đồng - 30.000 đồng tiền xăng/ xe máy. Đại diện một số cửa hàng xăng khẳng định đã hết xăng và đang đăng ký nhập hàng lại. Cửa hàng xăng dầu Z11, Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An (Quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Q12), chưa đặt được xăng, dầu do nhà phân phối là Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành (Tiềng Giang) thông báo đã hết xăng dầu để cung cấp.

Tăng cường xử lý cửa hàng “găm hàng”

Trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung, cửa hàng xăng dầu đóng cửa, chiều 10/10, Sở Công thương TPHCM đã họp để thông tin về tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Theo lãnh đạo sở này, qua rà soát sơ bộ trên địa bàn TP, ghi nhận ngày 9/10 có 58 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm hết mặt hàng xăng, vẫn mở cửa bán mặt hàng dầu bình thường. Một số cửa hàng chỉ bán cho người dân với mức 30.000 - 50.000 đồng/xe máy hoặc duy trì 1 - 2 trạm bơm do không có hàng để bán. Ngoài ra còn ghi nhận tình trạng một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã tạm ngừng hoạt động. Một nguyên nhân khác, kinh doanh gián đoạn do nguồn hàng cung ứng không đáp ứng kịp thời, đặc biệt là vào thời điểm giờ cao điểm do phương tiện vận chuyển xăng dầu không được lưu thông trong giờ cao điểm.

Chiều cùng ngày, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, hiện tại thành phố có 121/550 cửa hàng không còn xăng, các cửa hàng có đăng ký mua xăng nhưng đơn vị cung cấp cũng thiếu hoặc không còn xăng để cung cấp. “Nhìn chung tình hình kinh doanh xăng dầu những ngày đầu tháng 10 tương đối ổn định, tuy nhiên tình hình thiếu nguồn xăng dẫn đến phát sinh một số cửa hàng không còn xăng để bán” - đại diện Cục Quản lý thị trường TPHCM nói.

Giải bài toán thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, Sở Công thương TPHCM đã đề nghị các đơn vị có chuỗi cung ứng lớn tăng cường nhập hàng để cung ứng xăng dầu cho doanh nghiệp bán lẻ. Riêng đêm ngày 9/10, Petrolimex thành phố sẽ huy động 80 xe bồn vận chuyển xăng dầu từ kho về nhập cho các hệ thống cửa hàng bán lẻ của mình để tăng cường nguồn cung bù đắp cho các cửa hàng lân cận đóng cửa hoặc bị gián đoạn nguồn cung. Song song đó, để tạo điều kiện giúp hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu cung ứng kịp thời, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người dân, Sở Công thương đề xuất Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố hỗ trợ di chuyển đối với phương tiện vận chuyển xăng dầu trên địa bàn được lưu thông vào giờ cao điểm. Cụ thể, tạo điều kiện để các phương tiện vận chuyển xăng dầu cung ứng trong khung thời gian từ 9 giờ đến 16 giờ và từ 18 giờ đến 22 giờ. Việc hỗ trợ phương tiện vận chuyển xăng dầu được lưu thông vào giờ cao điểm từ ngày 11/10 đến hết ngày 1/11. Sau thời gian này, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu phát sinh, Sở Công thương sẽ đánh giá tình hình và đề xuất thời hạn cho phép lưu thông phù hợp.

Theo lãnh đạo Sở Công thương TPHCM, theo quy định, cửa hàng xăng dầu nào đóng cửa phải có ý kiến chấp thuận của Sở, nếu không Sở sẽ xem xét, xử lý đơn vị vi phạm. Đặc biệt, những trường hợp cửa hàng có xăng dầu nhưng cố tình găm hàng hay bán nhỏ giọt chờ giá tăng thì lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện sẽ xử phạt theo quy định. Đại diện Cục Quản lý thị trường TPHCM cũng cho hay, sẽ yêu cầu các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt phải kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân, nếu có dấu hiệu vi phạm thì phải làm rõ xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, giữa tháng 9 và đầu tháng 10, Sở Công thương TPHCM đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Tại đây, các doanh nghiệp đã có những chia sẻ về tình hình kinh doanh, cung ứng, phân phối mặt hàng này, đồng thời trình bày những vướng mắc và đề xuất. Từ những chia sẻ của doanh nghiệp, Sở Công thương đã tham mưu UBND TPHCM, có báo cáo gửi Bộ Công thương. Trong đó, đề xuất một số nội dung liên quan đến tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn TPHCM.