Sẽ sản xuất 1.000 xe tăng T-90M mỗi năm

Sản lượng sản xuất hàng loạt của loại xe tăng này đã tăng đáng kể và sẽ sớm đạt 1.000 chiếc mỗi năm. Mẫu MBT này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các quân nhân nhờ thành tích vượt trội trên chiến trường.

Theo các nguồn tin công khai, sản lượng sản xuất hàng loạt xe tăng T-90M đã tăng gần gấp ba lần. Trong khi chỉ có khoảng 90 - 110 chiếc được sản xuất mỗi năm vào đầu năm 2020 - 2021, thì đến năm thứ hai của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, số lượng xe lắp ráp đã tăng lên 280 - 300 chiếc, theo cổng thông tin Conflict Intelligence Team.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Nga sẽ mở rộng đáng kể sản lượng, đạt mức 1.000 xe tăng mỗi năm vào giữa năm 2028 và kỷ lục 3.000 chiếc mỗi năm vào giữa năm 2035.

T-90M là xe tăng chiến đấu chủ lực duy nhất của Nga hiện đang được sản xuất. Tuy nhiên nhà máy Omsktransmash gần biên giới Kazakhstan đang chuẩn bị nối lại sản xuất chiếc T-80 nổi tiếng - một loại xe tăng đắt tiền hơn với khả năng cơ động cao - vốn đã bị ngừng sản xuất vào đầu những năm 2000 do chi phí lớn.

Số phận của dự án đầy tham vọng nhất đối với Lực lượng vũ trang Nga - T-14 Armata vẫn còn chưa chắc chắn, vì chi phí phát triển của nó chưa được chứng minh là hợp lý.

Trước đây, chính quyền Nga nhiều lần tuyên bố T-90M chỉ là giải pháp tạm thời cho đến khi Armata được sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, mẫu xe tăng này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả binh lính và giới lãnh đạo quân sự cấp cao nhờ những thành công to lớn tại chiến trường Ukraine.

Việc tách biệt khoang chứa đạn và kíp lái, cũng như cải thiện đáng kể khả năng bảo vệ của hệ thống nạp đạn tự động kiểu băng chuyền, đã góp phần đáng kể vào xác suất sống sót trong chiến đấu thực tế. Hơn nữa, nó được trang bị lớp giáp chắc chắn và giáp phản ứng nổ Relikt trên diện rộng.

Xe tăng T-90M lần đầu tiên được đưa vào biên chế Quân đội Nga hồi tháng 4 năm 2020, hai tháng sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Cấu hình giáp của nó trở thành cơ sở thống nhất để nâng cấp các xe tăng T-72 hiện có.

Trong hai năm tiếp theo, cấu hình của mẫu xe này vẫn được cải tiến. Một ví dụ nổi bật là việc tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động (APS) đầu tiên của nước này - Arena-M, ra mắt vào cuối năm 2024.

Vài tháng sau, một phiên bản cập nhật của APS, có khả năng đánh chặn UAV và các loại vũ khí bay lượn đã được công bố. Một mẫu xe khác, T-90M2, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2026.

Ông Sergey Chemezov - Giám đốc điều hành của tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec, đã nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS về một trong những lợi thế đáng kể nhất của xe tăng Nga so với các đối thủ phương Tây:

"Xe bọc thép của chúng tôi thường có thể được sửa chữa ngay tại hiện trường. Có những trường hợp xe tăng T-90M Proryv đã nhiều lần được đưa trở lại hoạt động sau khi bị hư hại nghiêm trọng, và mỗi lần đều được khôi phục thành công về trạng thái sẵn sàng chiến đấu".

"Về khả năng sửa chữa, xe tăng hiện đại của Nga tiếp nối truyền thống của dòng T-34 huyền thoại. Điều đó sẽ không xảy ra với Abrams khi nó sẽ cần đến các chuyên gia của nhà máy. Đó là chưa kể đến giả định rằng chúng ta thậm chí khó có thể kéo được cỗ máy khổng lồ này ra khỏi chiến trường".

Mặc dù T-90M sở hữu những ưu điểm không thể phủ nhận, nhưng từ lâu các chuyên gia đã nhất trí rằng đã đến lúc cần tìm kiếm những lựa chọn thay thế cho loại vũ khí ra đời từ triết lý Chiến tranh Lạnh.

Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ lên kế hoạch phát triển và sản xuất chiếc xe tăng đầu tiên trong gần nửa thế kỷ dựa trên nền tảng M1E3 mới nhất. Dự kiến nó sẽ mô phỏng một phần ý tưởng thiết kế của xe tăng Type 100 của Trung Quốc, được công bố vào tháng 9 năm 2025. Cả hai đều có tiềm năng vượt trội hơn T-90M hiện tại.