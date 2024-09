Pangea không giống bất kỳ lục địa nào chúng ta biết ngày nay. Nó là một khối đất liền duy nhất, bao quanh bởi một đại dương khổng lồ gọi là Panthalassa. Nếu nhìn từ không gian, Pangea có hình dạng giống chữ C, với phần chứa nước trong lòng chữ C là biển Tethys. Do kích thước khổng lồ, Pangea chắc chắn có khí hậu rất đa dạng, từ vùng cực lạnh giá đến vùng xích đạo nóng ẩm.