Nga nhận thấy một ảo tưởng nguy hiểm nằm ở cốt lõi của học thuyết phương Tây mới.

Quân đội Đức trong một cuộc tập trận chung với NATO.

Cái cớ cho chiến tranh

Theo RIA, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và Liên Xô sụp đổ, NATO đã giành được một chiến thắng mà họ không hề có được trước đó. Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu này đã từ chối giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ ban đầu.

Thay vào đó, họ tìm cách trở thành cơ quan điều tiết an ninh duy nhất cho châu Âu. NATO tiến hành tấn công và gây chiến với Serbia. Họ can thiệp "ra khỏi khu vực" để chiến đấu ở Afghanistan.

Liên minh NATO bắt đầu một chiến dịch mở rộng mạnh mẽ để bao gồm các quốc gia vệ tinh cũ của Liên Xô ở Đông Âu và một số nước cộng hòa cũ của chính Liên Xô.

Tuy nhiên, khối này đã thất bại thảm hại trong việc quản lý quan hệ với đối thủ cũ là Nga. Họ từ chối yêu cầu gia nhập của Nga và đề xuất một quan hệ đối tác mà về cơ bản chỉ là lời nói suông.

NATO phớt lờ lợi ích an ninh của Nga bằng cách từ chối ngừng bành trướng về phía biên giới Nga và bác bỏ đề xuất của Nga về một trật tự an ninh toàn châu Âu.

Vấn đề tư cách thành viên của Ukraine trong NATO, mà Điện Kremlin coi là mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia, đã trở thành nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến tranh Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ 5.

Cuộc chiến đang diễn ra này đã mang lại cho NATO một sức sống mới. Nga một lần nữa trở thành kẻ thù, với liên minh phương Tây mạnh mẽ hơn và ở vị thế tốt hơn để đối phó. Với sự ủng hộ của Ukraine, NATO có thể sử dụng quân đội của mình để tấn công trực tiếp vào Nga.

Mục tiêu của Mỹ và châu Âu trong cuộc chiến đó như đã được tuyên bố công khai ngay từ đầu là giáng cho Nga một "thất bại chiến lược". Điều được coi là bất khả thi trong Chiến tranh Lạnh giờ đây đã trở nên khả thi trong cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây chống lại Nga.

Từ năm 2025, các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động quá trình chuyển đổi nội bộ của NATO. Chiến lược Quốc phòng Quốc gia của Mỹ đã chỉ rõ trách nhiệm "xử lý" Nga thuộc về châu Âu.

Do đó, khi Mỹ điều chỉnh các ưu tiên chiến lược toàn cầu, các thành viên châu Âu của liên minh đang được yêu cầu gánh vác nhiều gánh nặng tài chính và quân sự hơn. Trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra, điều này có nghĩa là sự tham gia sâu rộng hơn vào cuộc xung đột.

Giới tinh hoa châu Âu, vốn từ lâu không muốn tăng chi tiêu quốc phòng và lo sợ bị lôi kéo vào chiến tranh, đã thay đổi quan điểm và nhiệt tình đón nhận những trách nhiệm và rủi ro mới như một cơ hội.

Sẽ không còn NATO

Có những lý do cho sự thay đổi đó. Quân sự hóa hiện được cho là động lực để vực dậy nền kinh tế đang suy yếu của EU.

Một châu Âu mạnh về quân sự sẽ tự chủ hơn về mặt chiến lược trong một thế giới mà Mỹ đang giảm bớt cam kết với các đồng minh. Việc bổ sung yếu tố quân sự vào EU có thể củng cố liên minh trước nhiều thách thức ngày càng gia tăng.

Về mặt chính trị, việc tái vũ trang và huy động lực lượng trước "kẻ thù ngay trước cửa" giúp giới cầm quyền dễ dàng gán cho đối thủ của họ là "tay sai của Kremlin" và do đó bảo vệ quyền lực của họ.

Về mặt ý thức hệ, việc chống lại Nga (hiện tại, thông qua Ukraine) đã trở thành một ý tưởng thống nhất mới cho châu Âu.

Đối với Nga, NATO 3.0 này trên hết có nghĩa là lần đầu tiên kể từ khi Đức Quốc xã và các đồng minh bị đánh bại năm 1945, châu Âu lại trở thành kẻ thù rõ ràng và trực tiếp của Nga.

Người dân Nga không ảo tưởng về thái độ thù địch của Mỹ đối với Nga, nhưng Mỹ hiện chỉ đóng vai trò thứ yếu trong cuộc xung đột với Nga.

Trong khi vào thời Chiến tranh Lạnh, NATO hiện ra trước mắt người Nga như "Nước Mỹ ở châu Âu", thì giờ đây khi nhìn vào NATO, họ thấy châu Âu được Mỹ hậu thuẫn.

Điều quan trọng hơn nữa là NATO 3.0 rõ ràng đang ở thế tấn công, với những mục tiêu quyết định nhất. Chiến lược của giới tinh hoa châu Âu đối với Nga không còn là răn đe như thời Chiến tranh Lạnh; mục tiêu là tiêu diệt Nga như một cường quốc.

Đây chính là ý nghĩa của "thất bại chiến lược". Người châu Âu mơ ước loại bỏ Nga như một yếu tố quan trọng trong địa chính trị Á-Âu. Đối với họ, điều này có nghĩa là "giải pháp cuối cùng" cho "vấn đề Nga" vốn đã gây lo ngại từ lâu.

Sau một thời gian dài bất mãn trước những bước tiến của Nga trên chiến trường Ukraine, các chính trị gia và phương tiện truyền thông châu Âu giờ đây đang hân hoan, hy vọng những máy bay không người lái tầm xa mà họ đã giúp Ukraine sản xuất và gửi đến các mục tiêu trên khắp nước Nga sẽ là vũ khí thần kỳ của cuộc chiến này.

Họ đang tìm cách tăng cường sức mạnh bằng cách cung cấp cho Ukraine các tên lửa hành trình tầm xa và sau đó là tên lửa đạn đạo. Họ hy vọng những vũ khí này sẽ định đoạt số phận của Nga một lần và mãi mãi.

Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra. Sai lầm cơ bản trong tư duy của châu Âu là niềm tin rằng Nga thà chấp nhận thất bại, suy yếu và tan rã hơn là sử dụng kho vũ khí mà họ hiện đang sở hữu.

Kho vũ khí này không chỉ giới hạn ở vũ khí hạt nhân, mặc dù có thể sẽ đến lúc chúng buộc phải được sử dụng. Cho đến nay, Nga đã cực kỳ kiềm chế trong việc sử dụng các năng lực quân sự thông thường mạnh mẽ hơn của mình, hoặc tấn công một số mục tiêu có giá trị cao và dễ bị chú ý.

Có nhiều lời giải thích cho sự kiềm chế này, nhưng thật là dại dột, thậm chí là tai hại khi tin rằng giới lãnh đạo Nga hay người dân Nga sẽ đầu hàng NATO.

Sự thiếu hụt trầm trọng về văn hóa chiến lược hiện đại của các nhà lãnh đạo NATO châu Âu và chủ nghĩa bài Nga mù quáng của họ là đã đẩy châu Âu vào cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. NATO 3.0 có nghĩa là chiến tranh. Nếu điều đó thực sự xảy ra, sẽ không còn NATO nữa.