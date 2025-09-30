Sẽ có thượng đỉnh Trump - Kim lần 4: Nơi 2 nhà lãnh đạo có thể gặp nhau gây bất ngờ?

Tín hiệu mới

Triển vọng về một hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang thu hút sự chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối tháng 10.

Những đồn đoán ngày càng gia tăng sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong đến New York tuần trước - chuyến thăm đầu tiên của một nhà ngoại giao cấp cao Triều Tiên kể từ năm 2019 - để dẫn đầu phái đoàn Bình Nhưỡng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Chuyến đi của ông diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu rằng "không có lý do gì để không hợp tác" với Mỹ nếu nước này từ bỏ quan điểm "hư cấu" về phi hạt nhân hóa, và khẳng định ông có "kỷ niệm đẹp" về ông Trump.

Trước đó, ông Trum từng nhiều lần nói về việc khôi phục "tình anh em" giữa 2 nhà lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại biên giới liên Triều. Ảnh: Korea Times

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 3 lần - bao gồm hai hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6/2018 tại Singapore và tháng 2/2019 tại Việt Nam.

Hai người cũng có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tại biên giới liên Triều, nhưng đã không thể khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân.

Kể từ đó, Bình Nhưỡng đã né tránh ngoại giao với Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời tăng cường kho vũ khí và liên kết chặt chẽ hơn với Trung Quốc và Nga.

Doo Jin-ho, nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc, lưu ý rằng chuyến thăm New York của Thứ trưởng Ngoại giao Kim cho thấy Triều Tiên đang mở cửa trở lại cho các hoạt động ngoại giao.

"Bản thân chuyến thăm New York của Thứ trưởng Kim đã là một tín hiệu tích cực. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Triều Tiên và Mỹ nắm bắt cơ hội này để khởi xướng liên lạc cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim", ông Doo nói với.

"Triều Tiên tự tin về việc nối lại các cuộc đàm phán, với vị thế chiến lược được nâng cao thông qua việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân và củng cố liên minh quân sự với Nga", ông nói thêm.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc tại New York hôm thứ Sáu cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Kim là "điều có thể xảy ra", đồng thời nói thêm rằng Seoul sẽ "theo dõi với hy vọng".

Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac đã hạ thấp kỳ vọng. Về việc liệu có thể có một "cuộc gặp bất ngờ" giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên trong khuôn khổ APEC hay không, Wi cho rằng tại thời điểm này, chưa có dấu hiệu cho thấy điều đó sẽ thực sự xảy ra.

Thượng đỉnh tại khu nghỉ dưỡng của Triều Tiên?

Yang Moo-jin, Chủ tịch Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, cho biết ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Washington có thể đã truyền tải một thông điệp thông qua phái đoàn của Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc để đàm phán cấp chuyên viên nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp Trump - Kim.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hai bên đang nỗ lực hiện thực hóa hội nghị thượng đỉnh khi ông Trump đến thăm khu vực này để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC hoặc trong năm nay", ông Yang nói.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã thúc giục ông Trump hành động như một người kiến tạo hòa bình bằng cách tham gia đối thoại với Triều Tiên, đồng thời cam kết sẽ đóng vai trò hỗ trợ như một "người trung gian".

Kim Yong-hyun, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Dongguk, đồng ý rằng không loại trừ một cuộc gặp Trump-Kim trong chuyến thăm dự kiến của Trump tại APEC.

Ông dẫn lại cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo tại Bàn Môn Điếm, khi ông Trump có chuyến thăm đột xuất đến Hàn Quốc sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào tháng 6/2019.

Cánh cửa đối thoại vẫn mở, mặc dù vẫn còn những khác biệt lớn về vấn đề phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, ông nói thêm.

Các nhà phân tích cho rằng ông Trump thậm chí có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma, được khai trương vào tháng 7.

Sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore năm 2018, ông Trump cho biết ông đã đề xuất với nhà lãnh đạo Triều Tiên về ý tưởng phát triển bất động sản ven biển Triều Tiên thành khu nghỉ dưỡng, coi đó là một trong những lợi ích của phi hạt nhân hóa.

"Việc Trump gặp Kim tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Kalma sẽ khuyến khích Triều Tiên chuyển động theo hướng tích cực và là một biểu tượng tuyệt vời cho sự xích lại gần nhau", Doo nói.